Dronele ucrainene au lovit o navă rusească în apropiere de Crimeea (FOTO, VIDEO)

Dronele marine ale forțelor ucrainene au avariat o navă de patrulare a Flotei Ruse de la Marea Neagră în largul Peninsulei Crimeea, a anunțat serviciul ucrainean de informații militare, marți, potrivit .

Agenția ucraineană de intelligence militar susține, pe Telegram, că unitatea sa specială Grupul 13 a atacat nava de patrulare Serghei Kotov a Flotei Ruse de la Marea Neagră în apropiere de Strâmtoarea Kerci.

