Dublă tragedie în Moldova. Un profesor și-a împușcat mortal soția și apoi s-a sinucis

Un eveniment care a avut loc luni după-amiaza a zdruncinat comunitatea dintr-un sat din Republica Moldova. Un bărbat în vârstă de 44 de ani și-a împușcat mortal soția, iar ulterior, și-a pus capăt zilelor.

Făptașul era profesor la școala din localitate, iar soția acestuia era directorul adjunct al aceleași uniăți de învățământ. Arma crimei: o pușcă de , pe care bărbatul o deținea legal.

„Nu erau certați, nu erau certați. Dumnealor erau acum în concediu, altceva nu pot adăuga acum nimic”, a declarat Margareta Codreanu, directoarea gimnaziului din satul Ciolacul Vechi, raionul Fălești, potrivit .

„Foarte exemplară, o familie foarte exemplară, conflicte până acum la dumnealor nu am auzit, erau prietenoși, se întâlnesc și trăiesc încă de la finele colegiului. Ambii am terminat colegiul pedagogic, pe urmă au câte două terminate, oameni stimați și la locul lor erau. – Ce putea să-i determine să facă pasul acesta? Nu știu, ne gândim și noi și suntem într-un… nici nu avem idee ce i-a dus la aceea ca să facă pasul dat”, a spus și Lilia Hîrbu, primul comunei Ciolacul Vechi, raionul Fălești.

Vecinii, șocați de gestul extrem al bărbatului

Gestul bărbatului i-a șocat pe vecini, care spun că familia nu a dat semne că traversează o perioadă mai grea.

„Ea era director adjunct, el are atâtea diplome, de școală pedagogică, de jurist, masterat la fizică și masterat la matematică, era un învățător extraordinar, ce s-a întâmplat între ei noi nu știm nici un cuvânt. Iaca băiatul amuș vine, a terminat școala medicală, dentist și acum face universitatea, dar nici nu știu unde, undeva la Chișinău, fetița învață la școala medicală de la Bălți, a trecut anul 2, abia un an are terminat, au 2 copii, fată și băiat”, a spus un consătean.

Mama bărbatului a sesizat Poliția

Potrivit Poliției, tragedia ar fi fost provocată de disensiuni apărute recent între parteneri. Cea care a sesizat autoritățile cu privire la eveniment a fost chiar mama bărbatului.

Oamenii legii urmează să stabilească cauza exactă a producerii incidentului.