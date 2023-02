Echipajul unui tanc rusesc a văzut moartea cu ochii. Blindatul a fost lovit de la distanță mică cu un lansator antitanc (VIDEO)

O înregistrare video publicată pe Twitter aduce în discuție dificultățile pe care armata rusă le întâmpină în Ucraina. Echipajul unui tanc rusesc a reușit să supraviețuiască după ce blindatul în care se aflau a fost lovit de o rachetă trasă de un soldat ucrainean care a stat la pândă.

A Russian 3rd Motorized Rifle Division T-72 tank (T-72AV?) driving past a Ukrainian position it didn’t notice or thought was destroyed. A soldier hits the tank with an RPG-7 but the round glances off the turret. Good example of why tanks need infantry.

— Rob Lee (@RALee85)