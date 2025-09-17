Concursul Eurovision se confruntă cu o criză „existențială”, deoarece un număr tot mai mare de țări amenință să boicoteze ediția din 2026 dacă reprezentanții din Israel vor fi lăsat să participe.

De ce ediția din 2026 a Eurovision este în pericol

O reacție culturală tot mai puternică împotriva Israelului din cauza războiului său din Gaza a cuprins Europa în ultimele săptămâni, premierul Spaniei cerând să fie interzisă participarea la evenimente sportive internaționale, un festival belgian excluzând un dirijor israelian și creșterea numărului de națiuni cerând eliminarea Israelului din competiția muzicală emblematică, potrivit .

Europa se confruntă cu întrebarea dacă interdicțiile culturale asupra artiștilor și sportivilor israelieni sunt sancțiuni legitime. În timp ce unele guverne ale UE le consideră răspunsuri proporționale la războiul din Gaza, alte administrații europene, oficiali israelieni și grupuri evreiești susțin că acestea riscă să se transforme în antisemitism.

Deși Eurovision nu este programat până în mai la Viena, concursul autoproclamat „nonpolitic” – organizat de Uniunea Europeană de Radiodifuziune, o alianță a mass-media de serviciu public cu 113 membri în 56 de țări – pare deja să fie umbrit din nou de controversele legate de participarea Israelului.

Într-o declarație, directorul Eurovision, Martin Green, a declarat că organizația „încă se consultă” cu membrii EBU cu privire la modul de „gestionare a participării și a tensiunilor geopolitice din jurul Concursului Muzical Eurovision”.

„Înțelegem preocupările și opiniile profunde cu privire la conflictul în curs din Orientul Mijlociu”, a spus el.

Consecințele acestor tensiuni geopolitice reprezintă acum cea mai gravă amenințare la adresa Eurovision din istoria sa, potrivit unui expert în competiție.

„Au existat cu siguranță o mulțime de momente politice, iar ceea ce EBU a întâmpinat cu adevărat uneori este consecvența în ceea ce privește modul în care aplică regulile”, a declarat Paul Jordan, un expert Eurovision de lungă durată, care se numește și Dr. Eurovision, după ce și-a scris doctoratul despre concurs.

„Dar situația actuală este fără precedent. Aceasta este prima dată când un grup de țări spune că nu va participa din cauza unei alte țări… Cred că este probabil cea mai serioasă provocare pe care a avut-o Eurovision”, a avertizat el.

Presiunile făcute de Spania

Spania a devenit marți cea mai recentă țară care s-a alăturat revoltei, majoritatea membrilor consiliului de administrație al postului public de radiodifuziune RTVE au votat pentru retragerea din ediția de anul viitor a Eurovision, dacă Israelului i se va permite să participe.

Amenințarea spaniolă cu boicotul este cea mai recentă salvă într-un conflict tot mai intens dintre Madrid și Israel, în contextul în care prim-ministrul Pedro Sánchez și ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, s-au confruntat din cauza sancțiunilor, embargourilor asupra armelor și protestelor pro-palestiniene la o prestigioasă cursă ciclistă.

Acțiunea – care a avut loc în aceeași dimineață în care o comisie a Națiunilor Unite a concluzionat că Israelul comite genocid în Gaza – este menită să declanșeze o criză în cadrul UER, deoarece Spania este unul dintre cei mai mari cinci contribuitori financiari la asociația publică de radiodifuziune, o distincție care i-a garantat automat țării un loc în finala Eurovision.

Dacă Israelului i se va permite să participe la cea de-a 70-a ediție a competiției de anul viitor, Spania va rata finala pentru prima dată de la debutul din 1961.

Postul public de radio și televiziune israelian KAN a declarat că țara se pregătește să participe în luna mai a anului viitor și „este meticuloasă în respectarea deplină a regulilor competiției și va continua să facă acest lucru”.

Reacția autorităților din Israel

Ministrul israelian al Culturii și Sportului, Miki Zohar, a declarat că amenințările de retragere dintr-o serie de țări sunt „un pas rușinos și ipocrit care contrazice valorile competiției și spiritul de conectare care o stă la baza acesteia”.

Irlanda, Slovenia și Olanda au amenințat deja cu boicotul – Islanda indicând mai puțin definitiv că s-ar putea retrage dacă Israelul participă – țările invocând suferința mortală din Gaza sub bombardamentul israelian, plus erodarea libertății presei și vizarea jurnaliștilor.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, care se află sub guvernul condus de Hamas, peste 64.000 de palestinieni au fost uciși în atacul israelian. Agențiile ONU și experții independenți consideră că înregistrările ministerului privind victimele sunt în general fiabile. Represaliile au început după ce militanții Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane pe teritoriul israelian pe 7 octombrie 2023 și au luat aproximativ 250 de ostatici în Gaza.