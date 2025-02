El Salvador, cea mai mică țară din America Centrală, este pe cale să se transforme într-o . Președintele țării, Nayib Bukele, a acceptat, în baza unui acord fără precedent, să preia migranți ilegali, dar și criminali periculoși.

Nayib Bukele a invocat un „acord fără precendent”, încheiat de El Salvador cu Statele Unite, prin care , deținuți pentru infracţiuni grave să fie încarcerați într-o mega-închisoare din ţara sa. El a spus că aici ar putea fi aduși inclusiv criminali americani, delicvenți periculoși și violenți.

Potrivit legii americane, însă, cetăţenii americani nu pot fi deportaţi din Statele Unite. Mai mult, agenția de presă Reuters ce relatează despre acest acord atrage atenția că pe site-ul Departamentului de Stat al SUA, condițiile din închisorile din El Salvador sunt considerate dure și periculoase.

„Supraaglomerarea constituie o ameninţare serioasă la adresa sănătăţii şi vieţii deţinuţilor. În multe centre, condiţiile sanitare, apa potabilă, ventilaţia, controlul temperaturii şi iluminatul sunt inadecvate sau inexistente”, se arată pe site-ul Departamentului de Stat.

Pe de altă parte, secretarul de stat Marco Rubio a caracterizat acordul cu El Salvador drept o ofertă de prietenie pe care nu a mai primit-o din partea nici unui alt stat. Oficialul american a avut o întrevedere de trei ore cu președintele Bukele. Acesta speră că prin acceptarea migranților ilegali își va consolida poziţia dealiat regional al noii administraţii a preşedintelui Donald Trump, notează EFE.

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.

We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.

The fee would be relatively low for…

— Nayib Bukele (@nayibbukele)