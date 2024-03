Elon Musk a declarat că nu va dona bani pentru campaniile electorale ale lui Biden sau Trump

, CEO-ul Tesla, a declarat miercuri că nu va dona bani pentru campaniile electorale ale preşedintelui Joe Biden sau fostului preşedinte Donald Trump.

„Doar pentru a fi foarte clar, nu donez bani niciunuia dintre candidați la președintele SUA”, a spus Musk într-o postare pe site-ul său de socializare X, scrie .

Just to be super clear, I am not donating money to either candidate for US President

