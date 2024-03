Elon Musk, ironii la adresa Meta și Instagram, pe platforma X: „Dacă citești asta, e pentru că serverele noastre funcționează”

În timp ce Instagram și s-au confruntat cu o întrerupere globală de peste 30 de minute, Elon Musk a ironizat Meta într-o postare pe platforma X.

Cât timp platformele Instagram, Facebook, Threads și Messenger s-au confruntat cu o întrerupere globală de peste 30 de minute, utilizatorii luptându-se să se conecteze la conturile lor, bătea apropouri la adresa Meta într-o postare pe X.

În timp ce unii utilizatori au raportat că au fost blocați și nu-și mai puteau accesa conturile lor de Facebook, Instagram, alții au spus că au primit mesaje în care li se cerea să schimbe parola.

WhatsApp, care este deținut de Meta, nu s-a confruntat cu nicio întrerupere.

Elon Musk a scris: „Dacă citești această postare, este pentru că serverele noastre funcționează”, provocând reacții imediate din partea utilizatorilor de pe X, o platformă cunoscută anterior sub numele de Twitter.

If you’re reading this post, it’s because our servers are working

— Elon Musk (@elonmusk)