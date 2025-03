Elon Musk, tot mai interesat de România. Ce postare a mai publicat de această dată pe X, cu privire la situația din țara noastră

a distribuit pe rețeaua X, pe care o deține, un mesaj al lui Mario Nawfal, jurnalistul care l-a intervievat pe . Mesajul repostat sună așa: „ROMÂNIA ȘI UE SUSȚIN CENZURA ONLINE CONDUSĂ DE ONG-URI ÎNAINTE DE ALEGERI”, la care a adaugat câteva cuvinte.

Pe pagina sa de X Mario Nawfal a scris:

„ROMÂNIA ȘI UE SUSȚIN CENZURA ONLINE CONDUSĂ DE ONG-URI ÎNAINTE DE ALEGERI Guvernul României, oficiali ai UE și ONG-uri finanțate de Soros/USAID s-au întâlnit recent pentru a coordona cenzura online înaintea alegerilor viitoare. ONG-uri precum Expert Forum, ActiveWatch și Funky Citizens vor colabora cu autoritățile și platformele de social media pentru a semnala și elimina conținutul pe care îl consideră „dezinformare”, informează .

Aceasta include monitorizarea reclamelor politice, urmărirea „comportamentului neautentic” și aplicarea rapidă a eliminărilor de conținut.

Un nou proiect de lege privind cenzura este în pregătire, iar Rețeaua de Cenzură va fi lansată oficial pe 25 martie” .

Musk a repostat mesajul în dreptul căruia a scris „ONG-urile încearcă să distrugă democrația”.

