Emmanuel Macron a ajuns la Casa Albă. Președintele francez nu a fost întâmpinat de Donald Trump (VIDEO)

Președintele Donald Trump s-a întâlnit luni cu președintele francez Emmanuel Macron la Casa Albă pentru discuții, într-un moment de profundă incertitudine cu privire la viitorul relațiilor transatlantice, Trump transformând politica externă americană și renunțând efectiv la conducerea europeană, în timp ce încearcă să pună capăt rapid războiului Rusiei în Ucraina.

Președintele Franței nu a fost întâmpinat de Donald Trump sau de vreun alt oficial american. Emmanuel Macron i-a salutat scurt pe jurnaliști și a intrat în Casa Albă.

Macron a spus că intenționează să-i spună lui Trump că este în interesul comun al americanilor și al europenilor să nu arate slăbiciune față de Putin în timpul negocierilor conduse de SUA pentru a pune capăt războiului, potrivit .

Cei doi lideri și-au început ziua de luni participând la o întâlnire virtuală cu colegii lideri ai Grupului celor Șapte economii pentru a discuta despre război.

Trump, republican, îl găzduiește luni pe Macron, la aniversarea a trei ani de la războiul din Ucraina. Trump urmează să aibă o întâlnire joi cu un alt lider european cheie, premierul britanic Keir Starmer.

