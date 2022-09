Emmanuel Macron: „Democrațiile occidentale trec printr-o criză periculoasă”

„Democrațiile occidentale trec acum printr-o criză periculoasă”, , preşedintele Franţei, într-un interviu pentru CNN.

Macron a vorbit despre o criză a clasei de mijloc

„Eu cred că avem o criză a democrațiilor, a aceea ce numesc democraţii liberale. Să fie clar asta. De ce?

În primul rând pentru că fiind societăți deschise şi democraţii cooperante asta înseamnă presiune asupra cetățenilor şi îi poate destabiliza.

De aceea trebuie să articulăm respectul pentru dorinţa oamenilor, a şi progresul făcut de democrațiile noastre care au acceptat alte culturi, fiind deschise şi cooperante.

Este o chestiune de echilibru. E clar că în ultimii ani am avut o presiune crescândă în societățile noastre.

Suntem în punctul în care în diferite ţări există o criză a claselor mijlocii. Sunt slăbite de toate aceste destabilizări.

Apoi cred că reţelele sociale sunt foarte importante în asta. Cea mai bună cale este cooperarea.

În pandemie, mulțumită platformelor sociale şi a cooperării am fost total transparenți, am schimbat mult informații şi date, cred că am accelerat modul de a ne adapta”, a spus Emanuel Macron, preşedintele Franţei pentru CNN.