Emmanuel Macron se declară „mândru” că a sprijinit campania de lobby a Uber în Franța: „Aș face-o din nou”

, Emmanuel Macron, a răspuns marţi la acuzațiile opoziției de „jefuire a țării”, în contextul dezvăluirilor din „Dosarele Uber”, potrivit cărora, acesta a susținut firma de ride-sharing în Franța pe vremea când era ministru al economiei.

„Aș face-o din nou mâine și poimâine”, a declarat Macron, potrivit The Guardian.

Mai multe personalități politice din Franța, de la stânga la extrema dreaptă, precum și liderul sindicatului de stânga CGT, au cerut o anchetă parlamentară cu privire la acuzațiile conform cărora Emmanuel Macron a avut întâlniri secrete cu directorii Uber pe vremea când era ministru al economiei (2014 – 2016).

Atunci, liderul francez asigurase compania că a intermediat o „înțelegere” cu cabinetul socialist aflat la putere sub fostul președinte al Franței, François Hollande, și a ajutat în secret activitățile de lobby ale Uber în ciuda protestelor masive ale i.

Aceste dezvăluiri se regăsesc în „Dosarele Uber”, un set de 124.000 de documente ale companiei care au intrat în posesia The Guardian și a Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație.

„Eram ministru și îmi făceam treaba”, a spus președintele, Macron a susținut că întâlnirile sale cu liderii de afaceri au fost „întotdeauna oficiale” și au inclus membri ai personalului său. „Sunt mândru de asta. Dacă au creat locuri de muncă în Franța, sunt foarte mândru de asta și știi ce, aș face-o din nou”, a continuat șeful de stat, făcând referire la sprijinul oferit companiei Uber.

🔴 Startup un jour, Nation toujours..! Emmanuel décomplexé sur : « Je l’assume à fond, j’ai vu des chefs d’entreprise étrangers et j’en suis fier s’ils ont créé des emplois en France et je le referai demain et après demain»

