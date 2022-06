Emmanuel Macron, ținta glumelor și ironiilor la televiziunea de stat rusă: „Ia medicamente dacă nu-i răspunde Putin la telefon” (VIDEO)

Președintele francez Emmanuel Macron a fost luat peste picior în direct la postul TV Rossiya-1. Un diplomat invitat la o emisiune l-a lăudat pe Vladimir Putin care are „experiență și credibilitate”, spre deosebire de „mediocrii” lideri europeni. Printre aceștia, el s-a referit în moc special la Macron, pretinzând, ironic, că-și face griji pentru starea sa de sănătate. Propagandistul rus Vladimir Soloviov a intervenit și el, glumind că președintele francez ia medicamente dacă Putin nu-i răspunde la telefon.

„Nu mai există lideri adevărați în Europa. E foarte greu să contrazici asta… Comparați-l doar pe comandantul nostru suprem (Vladimir Putin) cu orice lider din UE în ce privește experiența, credibilitatea ori pregătirea profesională.

Sunt niște lideri așa mediocri, că dacă premierii din urmă cu 40 de ani ar fi aflat cine o să le urmeze, ar fi murit cu toții de inimă rea”, a spus Henry Sadaryan, diplomat și profesor la Institutul de Stat pentru Relații Internaționale al Ministerului rus de Externe.

Acesta s-a referit apoi la un calcul recent făcut de presa rusă, potrivit căruia Macron a vorbit la telefon 100 de ore cu Putin: „Înainte de fiecare telefon, el publică niște fotografii în care suferă atât de tare, că îmi fac griji pentru el. Mereu se ține de cap, de inimă sau ia sedative. Nu știi ce se întâmplă cu el…”.

Propagandistul rus Vladimir Soloviov a intervenit atunci în discuție și a dat de înțeles că Macron e disperat să caute atenția lui Putin: „Din fericire, Putin nu a răspuns mereu, așa că (Macron) ia medicamente, își face griji dacă el va răspunde”.

Meanwhile on Russian state TV, they’re making fun of Macron (as usual), praising Putin (as always) and bashing all European leaders. In other words, it’s just another day in Moscow. They couldn’t care less if anyone feels humiliated. In fact, they probably see it as a bonus.

— Julia Davis (@JuliaDavisNews)