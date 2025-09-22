Cea mai puternică furtună din acest an s-a abătut asupra nordului lor, cu vânt extrem de puternic și ploi torențiale, ceea ce a dus la evacuarea a mii de oameni. De asemenea, s-au luat măsuri de urgență și în Taiwan și sudul Chinei. Aceasta este cea mai puternică furtună din lume care are loc în acest an, potrivit .

Câți oameni sunt afectați din cauza acestui taifun devastator

Taifunul Ragasa, cunoscut în Filipine sub numele de Nando, a lovit luni deasupra insulei Panuitan, în provincia Cagayan, din nordul țării, potrivit agenției meteorologice a țării (PAGASA), după ce a provocat un vânt extrem de puternic, de peste 267 km/h (165 mph), echivalentul unui uragan de categoria 5.

Zeci de milioane de oameni ar putea fi afectați din cauza acestui taifun, care se așteaptă să treacă peste părți ale națiunii insulare asiatice înainte de a se îndrepta spre orașele mari Hong Kong și Macao și provincia Guangdong din China continentală.

„Vânturile locale pot fi ușor mai puternice, intensificate în zonele de coastă și deal/muntoase expuse vântului. Vânturile sunt mai puțin puternice în zonele adăpostite de direcția predominantă a vântului”, .

Luni dimineață, furtuna se afla la puțin peste 1.000 km est-sud-est de Hong Kong și se deplasa spre vest, cu aproximativ 23 km/h.

Chiar și fără a atinge direct uscatul în Filipine, fâșiile exterioare ale Ragasei vor declanșa ploi torențiale și rafale de vânt distructive de peste 315 km/h. Inundații și alunecări de teren sunt posibile în nordul Luzonului, unde precipitațiile totale ar putea depăși 400 mm în unele locuri.

Valuri uriașe de peste trei metri amenință să inunde zonele de coastă ale insulelor Batanes și Babuyan din Filipine, estul Taiwanului și, apoi, sudul Chinei și Vietnamului.

Câți oameni au fost evacuați în Filipine

Agenția meteorologică din Filipine a emis, luni dimineață, cel mai ridicat nivel de alertă al ciclonului tropical, semnalul nr. 5, pentru nordul Insulelor Babuyan, avertizând asupra unor condiții „potențial extrem de distructive” și „risc major de maree de furtună letală” pentru acele zone.

Peste 10.000 de persoane au fost evacuate în nordul și centrul insulei Luzon, a anunțat Departamentul de Interne și Administrație Locală din Filipine, într-un comunicat emis.

„Locuințele și proprietățile pot fi reconstruite, dar viețile pierdute nu pot fi niciodată înlocuite”, a precizat departamentul, îndemnând locuitorii să respecte avertismentele de evacuare.

Într-o înregistrare video realizată pe insula Camiguin, postată de departament, se poate observa un vânt extrem de puternic și cum apa din ocean inundă casele pe o stradă rezidențială.

🌀SCENE: Super slams ' province

Președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. a oprit luni activitățile guvernamentale și cursurile în zona capitalei Metro Manila și în 29 de provincii din regiunea Luzon, a relatat . Spitalele din nordul provinciei Cagayan au fost, de asemenea, puse în alertă. Taifunul a întrerupt, de asemenea, curentul electric pe insula Calayan și în întreaga provincie nordică Apayao.

De asemenea, au fost emise avertismente de inundații pentru zonele joase din Luzon, Filipine, deoarece vântul puternic din Ragasa intensifică ploile musonice torențiale și amenință cu inundații devastatoare.

Arhipelagul se confruntă anual cu multiple taifunuri , dar criza climatică cauzată de om a făcut ca furtunile să fie și mai imprevizibile și extreme, lăsând, în același timp, persoanele mai sărace ca fiind cele mai vulnerabile.

În 2024, Filipine a fost lovită de patru taifunuri în mai puțin de două săptămâni, provocând pagube enorme din cauza ploilor torențiale și a alunecărilor de teren.

Video coming out of Balatubat, Camiguin Island, Cagayan from over an hour ago showing the strong winds and big waves as Super Typhoon ( ) approaches. Babuyan Island is expected to feel the worst of the storm where 19,000 people lives. 🎥: Elma Mariano — StormHQ ☈ (@StormHQwx)

Ce alte regiuni sunt afectate de taifun

În alte părți ale regiunii, autoritățile au anunțat mai multe măsuri de protecție pentru civili înainte ca furtuna să ajungă la uscat, inclusiv închiderea școlilor, oprirea unor mijloace de transport și au emis ordine de evacuare.

În China, oficialii se pregăteau să relocheze 400.000 de persoane din zonele joase și de coastă ale orașului Shenzhen, un megaoraș cu aproximativ 17,5 milioane de locuitori. Mai la nord, trenurile vor fi suspendate treptat marți în toată provincia Guangdong, au anunțat autoritățile feroviare .

Autoritățile din Taiwan au emis o avertizare terestră și maritimă, au anunțat suspendarea unor transporturi cu feribotul și închiderea traseelor ​​naturale în comitatele din sudul și estul țării, din cauza ploilor abundente și a inundațiilor. În estul comitatului Hualien, aproximativ 300 de locuitori au fost puși în așteptare pentru evacuare.

După ce a ocolit sudul Taiwanului, Ragasa se așteaptă să se deplaseze în sudul Hong Kongului, miercuri dimineață, cu vânt maxim prognozat la puțin peste 200 km/h și rafale de până la 250 km/h, echivalentul unui uragan puternic de categoria 3, potrivit Centrului Comun de Avertizare pentru Taifunuri.

Centrul financiar și-a intensificat pregătirile pentru a face față inundațiilor, alunecărilor de teren și copacilor căzuți, potrivit guvernului, inclusiv închiderea școlilor marți și miercuri.

Ce companie aeriană a suspendat zborurile

Compania aeriană Cathay Pacific Airway, cu sediul în Hong Kong, va opri zborurile de pasageri care urmau să plece și să sosească în oraș marți seara, potrivit . Se așteaptă să fie anulate peste 500 de zboruri. Hong Kong Airlines, o altă companie aeriană regională, a suspendat, de asemenea, zeci de zboruri pentru această săptămână .

Un megapod care leagă Hong Kong, Macao și orașul chinez Zhuhai va fi suspendat începând de marți, .

Toate școlile din Hong Kong vor fi suspendate de marți până miercuri, a anunțat guvernul . Birourile districtuale locale vor facilita adăposturile temporare, în timp ce poliția, pompierii și echipajele medicale sunt în așteptare maximă.

Guvernul a avertizat că efectul acestui taifun ar putea fi similar cu furtunile mortale și distructive anterioare, inclusiv taifunul Hato, care a adus vânturi puternice și inundații în orașele Macao și Hong Kong în 2017, și taifunul Mangkhut, care a lovit Hong Kong-ul și sudul Chinei, și a ucis zeci de oameni în Filipine în 2018.

Când au fost înregistrate cele mai multe precipitații zilnice în Hong Kong

Luna trecută, Hong Kong a înregistrat cele mai multe precipitații zilnice în luna august de la începutul înregistrărilor din 1884.

„Precipitațiile extreme au devenit mai frecvente. Recordul orar de precipitații de la sediul Observatorului din Hong Kong era doborât o dată la câteva decenii în trecut. Cu toate acestea, recordul a fost doborât de mai multe ori în ultimele decenii”, a transmis Observatorul din Hong Kong pe site-ul său web.

Pacificul de vest este cel mai activ bazin tropical de pe Pământ, iar în luna septembrie au loc cele mai multe astfel de furtuni devastatoare. Ragasa este o reamintire a cât de repede se pot intensifica furtunile din această regiune și cât de distructive pot fi pe măsură ce se apropie de coastele dens populate.

Temperatura apei oceanelor, la nivel global, a atins niveluri record în ultimii opt ani. Oceanele mai fierbinți, supraalimentate de încălzirea globală cauzată de om, oferă suficientă energie pentru ca furtunile să se intensifice.