Eugen Tomac: Când a fost publicată ordinea de zi a Consiliului JAI, am rămas pur și simplu interzis. Președintele și prim-minstrul trebuie să aibă o poziție foarte clară cu privire la această ședință (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a comentat de pe agenda reuniunii în care Consiliul JAI discută despre Schengen, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan, și s-a arătat de părere că „Președintele României și primul-ministru trebuie să aibă o poziție publică foarte clară cu privire la această ședință de astăzi”.

Eugen Tomac (PMP), pe B1 TV, despre ședința JAI în care se discută despre Schengen, dar nu și despre România

Eurodeputatul spune că a rămas „pur și simplu interzis” când a văzut ordinea de zi a reuniunii de la Bruxelles.

„Vă mărturisesc că aseară târziu, când a fost publicată ordinea de zi a Consiliului JAI (…), am rămas pur și simplu interzis pentru că efectiv întreaga reuniune de astăzi și mâine, în cea mai mare parte, este dedicată problematicii Schengen. Având în vedere că se va reuni inclusiv acest consiliu Schengen și va dezbate diverse chestiuni care vizează spațiul Schengen, inclusiv va fi prezentat un barometru, plus situația generală a spațiului Schengen, iar despre intrarea României și Bulgariei, nimic, mi se pare pur și simplu inacceptabil acest aspect, în condițiile în care aceste ședințe pregătitoare se desfășoară și în prezența reprezentanților României, or nu înțeleg exact care sunt prioritățile guvernului nostru, în condițiile în care noi îndeplinim aceste criterii de 12 ani”, a spus Eugen Tomac.

„Este pur și simplu de neacceptat și de neînțeles acest aspect! Figurează România la rubrica „și altele”. Există o secțiune „diverse”, acolo unde vii și îți spui nemulțumirea, or acest comportament este inadmisibil în condițiile în care președintele Iohannis, anul trecut, după eșecul Consiliului JAI în care tot despre Schengen s-a discutat și am fost respinși, ne-a promis că în 2023 acest lucru va fi posibil. Iată că cea mai importantă ședință din acest an dedicată spațiului Schengen are loc, însă fără o decizie în ceea ce ne privește pe noi”, a continuat liderul PMP.

„Mă întreb de unde până unde premierul Ciolacu tot amenința că, dacă nu se va vota acest lucru la această ședință, va da în judecată Austria, or nici măcar nu figurează pe ordinea de zi acest subiect pentru a putea fi contestat”, a adăugat el.

„Eu cred că Președintele României și primul-ministru trebuie să aibă o poziție publică foarte clară cu privire la această ședință de astăzi. Președintele României trebuie să ceară ca în următorul Consiliu European acest subiect să se discute, pentru că nu mai este o problemă între România și Austria, a devenit o problemă europeană și ea trebuie dezbătută în Consiliul European”, a mai spus Eugen Tomac.