Nicusor Dan, întâlnire cu președintele Consiliului European: „România este pregătită să facă parte din inițiativele UE pentru industria de apărare”

Președintele Nicușor Dan a avut joi o întâlnire cu António Costa, președintele Consiliului European. Nicușor Dan participă joi și vineri la Consiliul European care are loc la Bruxelles.

“Sunt încântat să încep participarea la Consiliul European cu un schimb de opinii cu președintele António Costa privind temele principale ale summitului de azi. L-am asigurat pe președintele Costa de angajamentul României de a colabora cu instituțiile UE și cu statele membre pentru o Uniune mai puternică, mai sigură și mai competitiv”, a scris Nicușor Dan pe platforma X.

Consiliul European va reafirma sprijinul UE pentru Republica Moldova, înaintea summitului UE – Republica Moldova și va saluta adoptarea strategiei UE-Marea Neagră, a mai precizat președintele:

“În ceea ce privește securitatea și apărarea europeană, România este pregătită să facă parte din inițiativele UE pentru a consolida industria europeană de apărare. Vom continua, de asemenea, sprijinul pentru Ucraina într-un context internațional provocator și vom discuta despre situația actuală din Orientul Mijlociu. De asemenea, va fi abordată și tema competitivității UE și a rolului său ca actor de încredere pe scena internațională”, a precizat Nicușor Dan pe X.

