Cazurile mortale de cresc rapid în Europa. Autoritățile impun măsuri stricte pentru a limita răspândirea virusului H5N1. Mai multe state cer ca păsările de curte să fie ținute în spații închise pentru protecție. Păsările sălbatice sunt considerate principala sursă de transmitere a virusului.

Cum reacționează Irlanda în fața noului focar de gripă aviară

Europa se confruntă din nou cu un val alarmant de gripă aviară H5N1, care lovește dur industria avicolă. Sute de milioane de păsări au fost ucise sau sacrificate, provocând haos în aprovizionare și scumpiri vizibile la alimente.

În Irlanda, autoritățile au impus măsuri stricte, cerând ca toate păsările de curte să fie ținute în spații închise. Este primul focar confirmat în ultimii trei ani, iar vestea a stârnit îngrijorare printre crescători și oficiali. Experții avertizează că virusul se răspândește mai devreme decât în alți ani și în regiuni neașteptate. „Toate acestea ne îngrijorează foarte mult”, a declarat Nigel Sweetnam, președintele Comitetului Asociației sectorului avicol irlandez, la Radio 1, notează .

Cât de extins este valul de gripă aviară în Europa

Franța a sacrificat peste 20 de milioane de păsări în 2021-2022 și a emis recent un nou ordin preventiv. Marea Britanie a impus măsuri similare, iar Țările de Jos și Belgia au acționat încă din luna octombrie.

Până acum, 15 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au raportat focare de gripă aviară active. Virusul se răspândește rapid prin migrarea păsărilor sălbatice, considerate principala sursă de transmitere a bolii între regiuni.

Numărul focarelor a crescut semnificativ, ajungând la 688 anul acesta, comparativ cu doar 189 în anul trecut.

Cum se prezintă situația în Germania și Polonia

În Germania, peste 30 de ferme de păsări au fost nevoite să își sacrifice animalele din cauza gripei aviare. Institutul german pentru sănătate animală estimează că aproximativ 400.000 de pui, rațe, gâște și curcani au fost eliminați preventiv.

Presa germană menționează că numărul total al păsărilor sacrificate se apropie de un milion, situația devenind alarmantă. Mai multe landuri au cerut ca păsările de curte să fie ținute în spații închise pentru a preveni răspândirea virusului.

De asemena, în Polonia, principalul producător avicol din Uniunea Europeană, au fost confirmate 15 focare, fără impunerea izolării păsărilor.