„Există posibilitatea ca acest regim să nu existe mult timp”: Fiul ultimului șah al Iranului salută din exil „revoluția femeilor”

Manifestaţiile în curs în Iran reprezintă „o revoluţie a femeilor şi pentru femei”, declară într-un interviu acordat și citat de News.ro fiul defunctului şah al Iranului, Reza Pahlavi.

„Este, din punctul meu de vedere, prima revoluţie a femeilor şi pentru femei a vremurilor moderne, cu susţinerea soţilor, fiilor, fraţilor şi părinţilor” din Iran, declară Reza Pahlavi, al cărui tată a fost îndepărtat de la putere de Revoluţia islamică, în 1979.

„Ajungi într-un punct, cum spun spaniolii, în care spui basta – ne-am săturat. Cred că majoritatea femeilor iraniene, atunci când văd libertatea pe care o au femeile în alte părţi ale lumii, cer aceleaşi drepturi pentru ele însele”, declară Reza Pahlavi, care trăieşte în exil la Washington.

Pentru iranienii din mai multe orașe au ieșit în stradă pentru a protesta față de moartea lui Mahsa Amini.

Kerman, SE Iran last night. This is Qassem Soleimani, the butcher, hometown. The regime is done

