Explicația rușilor pentru bombardarea portului Odesa, după semnarea acordului de la Istanbul

Rușii au revendicat bombardamentele asupra portului Odesa, imediat după semnarea acordului de permitere a tranzitului de cereale în Marea Neagră. Dacă inițial au negat ofensiva, duminică, purtătoarea de cuvânt a ministerului rus al afacerilor externe Maria Zaharova a anunțat că armata rusă a lovit o navă militară ucraineană și un depozit de armament american.

„Rachetele de înaltă precizie, cu rază lungă de acțiune, lansate de pe mare au distrus o navă de război ucraineană andocată și un stoc de rachete antinavă livrate de Statele Unite regimului de la Kiev. O facilitate de mentenanță militară a fost, de asemenea, distrusă”, a declarat ministerul rus al apărării, potrivit

Turcia susține că Rusia a negat orice atac asupra portului.

„Rușii ne-au spus că nu au absolut nimic de-a face cu acest atac și că cercetează problema foarte atent”, a declarat ministrul turc al Apărării, Hulusi Akar.

Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat că atacul aduce „îndoieli serioase asupra credibilității angajamentului Rusiei” față de acord.

Maria Zakharova: Caliber missiles with a high-precision strike destroyed the object of the military infrastructure of the Odessa port, and not the very „possibility of statements” about negotiations with Russia, as Zelensky said.

