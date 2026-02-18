B1 Inregistrari!
Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică

Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică

18 feb. 2026, 17:40
Tragedie într-o mină de plumb. Cel puțin 38 de oameni au murit. Unde a avut loc explozia puternică
Cuprins
  1. La ce oră și cum s-a produs explozia în acea mină de plumb
  2. De ce este statul Plateau important în mineritul Nigeriei

O tragedie s-a produs miercuri dimineață în statul Plateau, Nigeria. O explozie puternică a avut loc într-o mină de plumb, în urma căreia cel puțin 38 de mineri au murit, potrivit surselor locale citate de agenția AFP și preluate de Le Figaro.

Au fost confirmate 38 de decese, iar alte 27 de persoane au fost transportate de urgență la spital”, a declarat pentru AFP Aliyu Adamu Idris, un șef tradițional local.

La ce oră și cum s-a produs explozia în acea mină de plumb

Ibrahim Dattijo Sani, un miner care lucra într-o mină vecină și a ajuns imediat la fața locului, a relatat că explozia s-a produs între ora 7:30 (6:30 GMT) și ora 8:00 (7:00 GMT).

Suntem aproape de locul accidentului, oamenii se aflau în interiorul puțurilor miniere și, brusc, gazul a explodat”, a spus el. „Am încercat totul pentru a-i salva, dar, din păcate, 38 de persoane au murit, iar altele au fost transportate la spital”, a mai precizat el. Accidentul s-a petrecut la mina Kampanin Zurak, în zona administrativă locală Wase.

De ce este statul Plateau important în mineritul Nigeriei

Statul Plateau este recunoscut ca fiind centrul istoric al producției miniere a Nigeriei, deși în ultimii ani a înregistrat un declin semnificativ. Capitala regiunii, Jos, este denumită „orașul staniului”, reflectând trecutul său bogat în minerit. În prezent, regiunea mai găzduiește preponderent mine mici artizanale, neautorizate, ceea ce poate crește riscul unor accidente tragice.

Statul Plateau este recunoscut pentru tradiția sa îndelungată în mineritul de metale, însă în ultimii ani această industrie a intrat într-un declin accentuat. În prezent, majoritatea activităților miniere sunt realizate în mod artizanal, fără supraveghere strictă, ceea ce face aceste locuri mult mai periculoase și predispuse la accidente precum cel recent de la mina Kampanin Zurak.

