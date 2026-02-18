O tragedie s-a produs miercuri dimineață în statul Plateau, Nigeria. O explozie puternică a avut loc într-o mină de plumb, în urma căreia cel puțin 38 de mineri au murit, potrivit surselor locale citate de agenția AFP și preluate de .

„Au fost confirmate 38 de decese, iar alte 27 de persoane au fost transportate de urgență la spital”, a declarat pentru AFP Aliyu Adamu Idris, un șef tradițional local.

La ce oră și cum s-a produs explozia în acea mină de plumb

Ibrahim Dattijo Sani, un miner care lucra într-o vecină și a ajuns imediat la fața locului, a relatat că explozia s-a produs între ora 7:30 (6:30 GMT) și ora 8:00 (7:00 GMT).

„Suntem aproape de locul accidentului, oamenii se aflau în interiorul puțurilor miniere și, brusc, gazul a explodat”, a spus el. „Am încercat totul pentru a-i salva, dar, din păcate, 38 de persoane au murit, iar altele au fost transportate la spital”, a mai precizat el. Accidentul s-a petrecut la mina Kampanin Zurak, în zona administrativă locală Wase.

De ce este statul Plateau important în mineritul Nigeriei

Statul Plateau este recunoscut pentru tradiția sa îndelungată în mineritul de metale, însă în ultimii ani această industrie a intrat într-un declin accentuat. În trecut, regiunea era un centru important pentru extracția staniului și a altor metale, atrăgând mii de lucrători în mine autorizate. În prezent, majoritatea activităților miniere sunt realizate în mod artizanal, fără supraveghere strictă, ceea ce face aceste locuri mult mai periculoase și predispuse la accidente precum cel recent de la mina Kampanin Zurak.