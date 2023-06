Explozie într-un bloc din Kiev / Două persoane au murit și alte cinci au fost rănite (FOTO/VIDEO)

Două persoane au murit și altele cinci au fost rănite joi, 22 iunie, într-o explozie de gaze naturale care a distrus o parte dintr-un bloc de 15 etaje din Kiev, scrie AFP, potrivit News.ro.

Explozia a distrus mai multe apartamente de la diverse etaje ale blocului dintr-un cartier din Kiev, în noaptea de miercuri spre joi. Potrivit unui comunicat postat pe Telegram de parchetul ucrainean, explozia a avut loc „probabil din cauza unei scurgeri de gaze naturale”.

Two people died in Kiev as a result of a gas explosion in a multi-story building. This was announced by Mayor Vitaliy , noting that these are preliminary findings. The explosion occurred at 3:45 am on the seventh floor of a 16-story building in the district.…

