Explozie într-un magazin de artificii din China. Opt morți și doi răniți, cu doar câteva zile înainte de Anul Nou Lunar

Selen Osmanoglu
16 feb. 2026, 07:34
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Incendiul a durat aproape o oră și jumătate
  2. Ancheta, în plină desfășurare
  3. Alertă națională înainte de Sărbătoarea Primăverii

O tragedie de proporții a zguduit estul Chinei, unde o explozie puternică produsă într-un magazin de artificii s-a soldat cu opt persoane decedate și două rănite. Incidentul are loc într-un moment extrem de sensibil, cu puțin timp înainte de Anul Nou Lunar, cunoscut și ca Sărbătoarea Primăverii, perioadă în care utilizarea materialelor pirotehnice atinge cote maxime.

Explozia s-a produs duminică, 15 februarie, în provincia Jiangsu, în jurul orei 14:30 (6:30 GMT), potrivit informațiilor publicate de presa locală. Deflagrația ar fi fost declanșată de „utilizarea greșită” a artificiilor de către una sau mai multe persoane aflate în magazin în momentul respectiv, conform unui comunicat oficial transmis pe rețelele sociale de autoritățile chineze.

Incendiul a durat aproape o oră și jumătate

La scurt timp după explozie, un incendiu violent a cuprins clădirea. Martorii au relatat că suflul deflagrației s-a simțit pe o rază considerabilă, iar flăcările au fost vizibile de la distanță. Echipele de intervenție au acționat aproximativ 90 de minute pentru a lichida incendiul și a securiza zona, scrie Adevărul.

Bilanțul final este dramatic: opt persoane și-au pierdut viața, iar alte două au fost rănite ușor. Autoritățile nu au oferit, până la acest moment, detalii suplimentare despre identitatea victimelor.

Ancheta, în plină desfășurare

Autoritățile locale au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii exploziei. Persoanele considerate responsabile au fost deja reținute, urmând ca în perioada următoare să fie stabilite eventualele răspunderi legale.

Tragedia readuce în atenție riscurile majore asociate manipulării necorespunzătoare a materialelor pirotehnice, mai ales în perioadele în care cererea pentru artificii crește semnificativ.

Alertă națională înainte de Sărbătoarea Primăverii

Incidentul are loc într-un context delicat. În afara marilor orașe din China, unde utilizarea artificiilor este strict reglementată, populația recurge frecvent la materiale pirotehnice pentru a marca evenimente importante și sărbători tradiționale, inclusiv Anul Nou Lunar, care urmează să fie celebrat marți.

Ministerul pentru Situații de Urgență a anunțat că țara intră în cea mai aglomerată perioadă a anului în ceea ce privește spectacolele și utilizarea artificiilor. În acest context, instituția a transmis o alertă către toate fabricile producătoare la nivel național, solicitând efectuarea unor „inspecții cuprinzătoare” pentru verificarea condițiilor de siguranță.

Autoritățile încearcă acum să prevină producerea unor noi tragedii într-o perioadă care ar trebui să fie dedicată celebrării și bucuriei.

