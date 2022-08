Explozie la un mare depozit de muniție din Bulgaria al omului de afaceri Emilian Gebrev, otrăvit de ruși în 2015: „Nu este vorba despre nicio eroare umană”

​ s-a produs duminică într-un depozit de muniție al companiei „EMKO” aflat lângă orașul Karnobat din Bulgaria, informează .

Compania îi aparține omului de afaceri Emilian Gebrev, care a fost otrăvit în anul 2015, iar amintește că acesta a furnizat arme Ucrainei după 2014.

Din fericire nu au fost înregistrate victime după incident, iar zona a fost supravegheată cu o dronă, urmând să rămână izolată timp de 72 de ore pentru inspectarea pagubelelor și pentru , conform agenției de presă bulgare Novinite.

De asemenea, Emilian Gebrev, proprietarul companiei, a declarat pentru postul național de radio din Bulgaria că în depozit se afla muniție veche, care fusese comandată de companii, dar nu fusese plătită și era depozitată acolo.

„Nu este vorba despre nicio eroare umană, pentru că nu există eroare umană. La ora 4:00 s-a auzit o explozie și apoi depozitul a luat foc. Ce era înăuntru nu poate spune nimeni. Este interzis să se intre înăuntru timp de 24 de ore”, a transmis Gebrev.

The Kyiv Independent scrie că firma omului de afaceri Emilian Gebrev din Bulgaria a furnizat arme Ucrainei după 2014.

