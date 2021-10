Explozie masivă într-un bloc rezidențial din Rusia. Câteva apartamente au fost distruse, iar acoperișul clădirii s-a prăbușit (VIDEO)

Mai multe apartamente au fost distruse într-o explozie care s-a produs, luni, într-un bloc de locuințe cu cinci etaje din orașul rusesc Naberejnîe Celnîi, Tatarstan, transmite Radio Europa Liberă.

Un oficial de presă din cadrul Ministerului rus pentru situații de urgență le-a spus reporterilor că explozia a avut la bază „un amestec de aer și gaz” și a afectat două dintre etajele clădirii.

„Mai multe apartamente de la două etaje au fost distruse… Bilanțul exact al victimelor încă este în curs de stabilire”, a spus sursa citată de agenția de presă TASS.

„Anterior, în clădire a avut loc o scurgere de gaz. Epicentrul exploziei este în curs de stabilire”, a adăugat aceeași sursă.

