O explozie puternică a avut loc într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană , vineri. Aceasta a fost urmată de un incendiu. În urma acestui , peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat!

Explozie urmată de incendiu

Autoritățile au informat explozia a fost urmată de un incendiu puternic. Întregul dezastru a dus la rănirea a peste 20 de persoane, conform Agerpres.

„Exploziile și incendiul în curs la diferite instalații sunt teribile”, a explicat pentru canalul de știri C5N primarul localității Ezeiza, Gaston Granados.

Ce spune primarul localității Ezeiza

Primarul localității Ezeiza a relatat cum ferestrele propriei case, și nu numai, au explodat, pur și simplu.

„Ferestrele casei mele și (ale clădirilor) din cartier au explodat”, a relatat primarul, a cărui casă se află la circa 500 de metri de parcul industrial Spegazzini, locul explozii.

„Am declanșat operațiuni de evacuare a familiilor care locuiesc în împrejurimi, pentru că este teribil”, a adăugat el.

Peste 20 de răniți

Medicul Carlos Santoro, directorul clinicii unde au fost internați cei răniți, a informat că 22 de persoane au fost rănite.

El a mai adăugat că spitalul se ocupă de o persoană ce a făcut o criză cardiacă și de o alta însărcinată, care a fost intoxicată. Aceasta din urmă, locuitoare a unui cartier vecin de locul exploziei, se află la terapie intensivă.

Cauza deflagrației

În momentul de față, cauza deflagrației este încă necunoscută, a informat primarul Gaston Granados. Momentan, accentul este pus pe gestionarea situației.

„Încercăm să ținem sub control (incendiul) și să-l stingem, însă nu reușim deocamdată”, a spus primarul.

Cinci instalații, afectate

Presa locală a informat că cel puțin cinci instalații sunt afectate. Această zonă industrială de află în apropiere de aeroportul internațional din Ezeiza.

Aici se află „diferite întreprinderi cu diferite produse. Există o cantitate importantă de pneumatice, de întreprinderi (de produse) chimice, un depozit al Iron Mountain (societate pentru arhivare de documente și de date). Acesta este un incendiu foarte complicat, va fi un mare incendiu”, a atenționat sâmbătă dimineața directorul pentru apărare civilă al provinciei Buenos Aires, Fabian Garcia.