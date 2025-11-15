B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat

Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat

Selen Osmanoglu
15 nov. 2025, 12:04
Explozie urmată de un incendiu, în Argentina: peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao
Cuprins
  1. Explozie urmată de incendiu
  2. Ce spune primarul localității Ezeiza
  3. Peste 20 de răniți
  4. Cauza deflagrației
  5. Cinci instalații, afectate

O explozie puternică a avut loc într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires, vineri. Aceasta a fost urmată de un incendiu. În urma acestui dezastru, peste 20 de persoane au fost rănite. Iată ce s-a întâmplat!

Explozie urmată de incendiu

Autoritățile au informat explozia a fost urmată de un incendiu puternic. Întregul dezastru a dus la rănirea a peste 20 de persoane, conform Agerpres.

„Exploziile și incendiul în curs la diferite instalații sunt teribile”, a explicat pentru canalul de știri C5N primarul localității Ezeiza, Gaston Granados.

Ce spune primarul localității Ezeiza

Primarul localității Ezeiza a relatat cum ferestrele propriei case, și nu numai, au explodat, pur și simplu.

„Ferestrele casei mele și (ale clădirilor) din cartier au explodat”, a relatat primarul, a cărui casă se află la circa 500 de metri de parcul industrial Spegazzini, locul explozii.

„Am declanșat operațiuni de evacuare a familiilor care locuiesc în împrejurimi, pentru că este teribil”, a adăugat el.

Peste 20 de răniți

Medicul Carlos Santoro, directorul clinicii unde au fost internați cei răniți, a informat că 22 de persoane au fost rănite.

El a mai adăugat că spitalul se ocupă de o persoană ce a făcut o criză cardiacă și de o alta însărcinată, care a fost intoxicată. Aceasta din urmă, locuitoare a unui cartier vecin de locul exploziei, se află la terapie intensivă.

Cauza deflagrației

În momentul de față, cauza deflagrației este încă necunoscută, a informat primarul Gaston Granados. Momentan, accentul este pus pe gestionarea situației.

„Încercăm să ținem sub control (incendiul) și să-l stingem, însă nu reușim deocamdată”, a spus primarul.

Cinci instalații, afectate

Presa locală a informat că cel puțin cinci instalații sunt afectate. Această zonă industrială de află în apropiere de aeroportul internațional din Ezeiza.

Aici se află „diferite întreprinderi cu diferite produse. Există o cantitate importantă de pneumatice, de întreprinderi (de produse) chimice, un depozit al Iron Mountain (societate pentru arhivare de documente și de date). Acesta este un incendiu foarte complicat, va fi un mare incendiu”, a atenționat sâmbătă dimineața directorul pentru apărare civilă al provinciei Buenos Aires, Fabian Garcia.

Tags:
Citește și...
Ambasada Rusiei, după ce MAE l-a convocat pe oficialul rus: „O acţiune teatralizată”
Externe
Ambasada Rusiei, după ce MAE l-a convocat pe oficialul rus: „O acţiune teatralizată”
Regele Charles al III-lea își sărbătorește aniversarea într-un moment simbolic pentru monarhia britanică. Cum a ajuns suveran și ce i-a definit parcursul
Externe
Regele Charles al III-lea își sărbătorește aniversarea într-un moment simbolic pentru monarhia britanică. Cum a ajuns suveran și ce i-a definit parcursul
Locul unde ești plătit ca să te muți! Cei dispuși să-și înceapă o nouă viață pot primi sprijin financiar timp de trei ani
Externe
Locul unde ești plătit ca să te muți! Cei dispuși să-și înceapă o nouă viață pot primi sprijin financiar timp de trei ani
Accident mortal în Rusia. Un avion de luptă SU-30 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Piloții au murit
Externe
Accident mortal în Rusia. Un avion de luptă SU-30 s-a prăbușit în timpul unui antrenament. Piloții au murit
Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
Externe
Atac rusesc masiv asupra Kievului. O persoană a murit, iar alte 15 au fost rănite
Bolile și obezitatea devin criterii pentru refuzul vizelor americane. Cine mai poate obține viză pentru SUA
Externe
Bolile și obezitatea devin criterii pentru refuzul vizelor americane. Cine mai poate obține viză pentru SUA
Un copil blocat într-un lift a uimit internetul prin calmul lui. Imaginile surprinse au devenit virale: „Exemplu de credință” (VIDEO)
Externe
Un copil blocat într-un lift a uimit internetul prin calmul lui. Imaginile surprinse au devenit virale: „Exemplu de credință” (VIDEO)
Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
Externe
Acești pensionari vor avea pensii mai mari din 2026. Află câți bani vor încasa în plus
Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
Externe
Germania reintroduce recrutarea obligatorie. Toți bărbații peste 18 ani vor fi luați în evidența centrelor militare
Nicolas Sarkozy va fi judecat în primăvara viitoare. Judecătorii francezi au stabilit data apelului
Externe
Nicolas Sarkozy va fi judecat în primăvara viitoare. Judecătorii francezi au stabilit data apelului
Ultima oră
13:11 - Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei
12:39 - Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
11:57 - Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
11:49 - „Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
10:46 - Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
Catalin Drula
10:30 - Vremea în România, 15 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, cu temperaturi sub mediile lunii
10:25 - Ambasada Rusiei, după ce MAE l-a convocat pe oficialul rus: „O acţiune teatralizată”
09:50 - Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București
09:32 - Ziua de 15 noiembrie: Sfinți cinstiți și începutul Postului Nașterii Domnului
09:10 - Miracol în Scoția! Un câine a fost salvat după o cădere de 30 de metri pe stânci