Explozii în lanț la Moscova, la un mall, în apropiere de Kremlin: Nu se știe încă dacă a fost un atentat terorist (VIDEO)

Trei explozii au zguduit miercuri un centru comercial aglomerat din centrul Moscovei, după ce o mașină a „explodat” în parcarea subterană.

Explozia mașinii a declanșat un incendiu, cu un fum negru zgomotos văzut pe orizontul capitalei ruse, la doar 15 minute distanță de Kremlin.

Autoritățile investighează exploziile, dar rapoartele inițiale spun că nu exclud sabotajul sau terorismul, scrie .

Serviciile de urgență au declarat presei locale ruse SHOT că o explozie a avut loc cu puțin timp înainte de izbucnirea incendiului, iar flăcările s-au extins rapid la materialele de construcție din apropiere.

Incendiul a fost stins acum, dar nu se cunoaște cauza exploziei. Moscova a devenit o țintă pentru atacurile ucrainene de când Rusia a invadat Ucraina în 2022.

🇷🇺 3 explosions have just been heard in the center of Moscow: the chamber of the famous „Moscow City”, – Russian media.

— Slava 🇺🇦 (@Heroiam_Slava)