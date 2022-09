Explozii puternice în centrul orașului Herson, capitala regiunii din sudul Ucrainei: Ucrainenii ar fi atacat cu rachete HIMARS

Centrul orașului Herson a fost zguduit vineri de explozii puternice. Noi înregistrări video arată că atacurile forțelor armate ucrainene au zguduit orașul care reprezintă capitala regiunii Herson.

În acest context, RIA Novosti, una dintre agențiile de presă ale statului rus, afirmă că clădirile administrației centrale instalate de forțele de ocupație în Herson au fost lovite de cel puțin 5 rachete HIMARS.

Dacă exploziile au fost într-adevăr cauzate de rachete HIMARS, după cum susține presa rusă, acest lucru ar arăta o încredere extraordinară a forțelor ucrainene în propriile capacități.

Majoritatea atacurilor ucrainene efectuate cu aceste lansatoare multiple de rachete vizând obiective cheie din Herson, precum podul Antonovskiy de peste Nipru, și regiunea Zaporojie învecinată pentru a tăia liniile de aprovizionare ale forțelor rusești.

Russian state media must make difficult decisions on whether to admit/report on the surge of Ukraine strikes at targets in occupied territories. So far they opt to publicize (hard to hide anyway) but represent the strikes as if targeting civilian infrastructure.

— Christo Grozev (@christogrozev)