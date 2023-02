FBI, percheziții la reședința președintelui Joe Biden din Delaware

FBI percheziționează locuința lui Joe Biden din Delaware, în cadrul unei anchete privind documente clasificate. Anunțul a fost făcut chiar de avocatul președintelui american. Bob Bauer a mai precizat că percheziția a fost „planificată” cu „sprijinul deplin” al lui Biden, informează

În Statele Unite se desfășoară de mai multe săptămâni o anchetă mai amplă privind modul în care sunt gestionate documentele clasificate. Astfel de acte din perioada în care Joe Biden era vicepreședintele SUA au fost descoperite la biroul său de la un think-tank din Washington chiar de către avocații săi.

Anterior, multe documente clasificate au fost ridicate de FBI din reședința fostului președinte Donald Trump, în timpul altor percheziții. Documente clasificate au fost găsite și în casa lui Mike Pence, vicepreședinte al SUA în vremea Administrației Trump.

Documente clasificate găsite la Joe Biden

Documente clasificate au fost găsite în trecut la locuința lui Biden din Delaware și la Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, un think thank din Washington. Avocații lui Biden au anunțat că au găsit un „număr mic” de documente clasificate pe 2 noiembrie, în timp ce evacuau spațiul pe care acesta l-a folosit între 2017 și începutul campaniei sale prezidențiale din 2020.

Avocații lui Biden au găsit apoi, pe 20 decembrie, un al doilea set de documente clasificate în garajul locuinței sale din Wilmington. Alte cinci pagini de informații clasificate au fost descoperite luna trecută într-

Documente clasificate, găsite și la Donald Trump și la Mike Pence

Amintim că, în august anul trecut, FBI a făcut percheziții în reședința lui Donald Trump de la Mar-a-Lago. Ar fi ridicat de acolo Potrivit presei americane, lista ar cuprinde și patru seturi de „documente top secrete”, trei seturi de „documente secrete” și trei seturi de documente „confidențiale”. Washignton Post nota la acea vreme că documentele ridicate din casa lui Trump conţineau informaţii extrem de sensibile despre Iran şi China, care ar fi putut dezvălui metode de spionaj ale SUA.

În replică, că a păstrat „sute” de dosare clasificate goale de la întâlniri și briefing-uri ca un „suvenir cool”.

„Poate că Gestapo a luat unele dintre aceste dosare goale când au atacat Mar-a-Lago și le-a numărat drept document, ceea ce nu sunt”, a mai susținut fostul președinte.

De asemenea, un avocat al lui Mike Pence, vicepreședinte SUA în timpul Administrației Trump, a descoperit în jur de 10 din Indiana și le-a înmânat celor de la FBI.