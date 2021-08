Fenomen extrem de rar în Alaska: Trei vulcani au erupt în același timp

Trei vulcani din lanțul din Insulele Aleutine din Alaska sunt în erupție, iar alți doi sunt pe cale de a erupe. Potrivit unui raport al NBC, au trecut cel puțin șapte ani de când trei vulcani aleutieni au erupt simultan. Această activitate vulcanică crescută, în acest moment, nu provoacă nicio perturbare, dar este o situație interesantă; întrucât vulcanii pot fi imprevizibili, oamenii de știință veghează cu atenție, scrie sciencealert.

Marele vulcan Sitkin, Muntele Pavlof și vulcanul Semisopochnoi sunt toate la un nivel portocaliu de alertă începând de duminică 15 august, potrivit Observatorului Vulcanului din Alaska. Acest lucru înseamnă că erupțiile sunt în curs de desfășurare, dar sunt relativ mici.

În plus, Muntele Cleveland și complexul vulcanic de pe Atka au dat semne de activitate – căldură crescută sub Muntele Cleveland și mici cutremure sub Atka. Ambele sunt la un nivel de alertă de vulcan galben.

Deși o astfel de activitate vulcanică simultană în Aleutini este neobișnuită, nu este nemaiauzită. Arcul Aleutian este un lanț de vulcani răspândit de-a lungul limitei de subducție între două plăci tectonice – placa Pacificului împingând sub placa nord-americană. Lanțul se întinde de la Peninsula Alaskan până la Peninsula Kamchatka din Rusia.

Adesea, atunci când vulcanii erup, alți vulcani din apropiere pot fi treziți, dar nu este întotdeauna clar de ce. Arcul Aleutian găzduiește un alt tip de mister.

În 1996, activitatea vulcanică și seismică a fost răspândită pe 870 de kilometri (540 mile) de arc, despre care oamenii de știință au concluzionat că trebuie să fie mai mult decât întâmplătoare, deși declanșatorul este necunoscut.

În acest caz, nu este nici pe deplin clar ce se întâmplă. Aproape 290 de kilometri (180 de mile) se întind între cei doi vulcani ultraperiferici din această perioadă de activitate, Great Sitkin și Semisopochnoi.

Anul trecut, cercetătorii au descoperit că o colecție de vulcani de-a lungul Arcului Aleutian ar putea face parte dintr-un supervulcan mai mare, dar numai una dintre zonele active în prezent, Muntele Cleveland, se numără printre grupul specificat.

Deși nu este nimic îngrijorător în acest moment, evenimentul s-ar putea dovedi a fi foarte interesant din punct de vedere științific.

Geologii și vulcanologii vor monitoriza fără îndoială situația pentru a vedea dacă pot găsi o legătură cu focarele anterioare de activitate simultană și pentru a încerca să afle mai multe despre acest misterios arc al vulcanilor.