Fenomen meteo extrem în Australia: Cel mai gros strat de zăpadă din ultimele decenii (VIDEO)

Estul Australiei se confruntă cu cel mai gros strat de zăpadă înregistrat în ultimele decenii, după ce un val de vreme extremă a lovit regiunea în acest weekend, provocând inundații masive, blocaje rutiere și întreruperi de energie electrică pentru zeci de mii de locuințe, relatează .

Rare heavy snowfall event today in Armidale, New South Wales, Australia, after several years.

A powerful winter storm has swept across northern NSW, delivering heavy snow, rain, black ice, and strong winds.

Snowfalls of up to 50 cm have been reported around Armidale and Guyra.

