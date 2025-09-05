B1 Inregistrari!
Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare"

Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: „Îmi pot permite mâncare”

George Lupu
05 sept. 2025, 10:27
Fiica trans a lui Elon Musk spune că nu are mulți bani și trăiește cu colegi de apartament: Îmi pot permite mâncare
Sursa foto: Wikipedia

Fiica înstrăinată a lui Elon Musk a insistat că nu este bogată. Fiica cea mare a miliardarului Tesla și Space X, Vivian Wilson, în vârstă de 21 de ani – a cărei mamă este prima soție a lui Musk, Justine Wilson – împarte o casă în Los Angeles cu alte trei persoane, deoarece este „mai ieftin” decât să locuiască singură și intenționează să se înscrie la un colegiu comunitar pentru a-și continua studiul limbilor străine.

Ce avere are de fapt fiica lui Elon Musk

Ea a declarat pentru The Cut: „Facultatea este scumpă. Nu am această moștenire. „Oamenii presupun că am mulți bani. Nu am sute de mii de dolari la dispoziție.

Dar Vivian a spus că se simte totuși mai confortabilă decât alții de vârsta ei. Ea a spus: „Nu am dorința de a fi super bogată.

„Îmi pot permite mâncare.” „Am prieteni, un adăpost și niște venituri disponibile, ceea ce este frumos și mult mai norocos decât majoritatea oamenilor de vârsta mea din Los Angeles.”

Modelul Teen Vogue și-a văzut profilul crescând în ultimul an, dar a recunoscut că nu crede că este „foarte bună” la a fi faimoasă și că îi lipsește să fie tratată ca o „persoană obișnuită”, potrivit bangshowbiz.com.

Ce spune Vivian despre celebritate

Ea a spus: „Nu sunt foarte bună la a fi faimoasă. Este o abilitate.

„M-am luptat atât de mult timp pentru a fi văzută ca o persoană obișnuită. A existat un moment chiar înainte să devin faimoasă în care nimeni nu știa cine sunt. A fost uimitor. Toată lumea m-a tratat ca pe o persoană obișnuită. Îmi este cam dor de asta.

„Dar îmi place și să fiu faimoasă… Cred că sunt cam indiferentă la asta. Dar îmi place faptul că mă face să câștig bani.”

Vivian primește multă „ură” online, dar încearcă să o ignore și să se concentreze pe pozitivitatea pe care o primește și ea.

Ea a spus: „Mă gândesc mai mult la sprijinul pe care îl primesc decât la ură și aceasta, într-un fel, o depășește.” „Primesc o mulțime de postări pline de ură la adresa mea. Dar ce naiba ar trebui să fac în privința asta? Nu am altă opțiune decât să construiesc un pod și să trec peste el.

Acum am o încredere mai mare în oameni. Credeam că oamenii mă vor urî imediat. A trecut un an și se pare că oamenii nu mă urăsc.”

