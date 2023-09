Filmare cu jucătoarele Spaniei, apărută imediat după ce Jennifer Hermoso a fost sărutată de Luis Rubiales / Ce scandau colegele acesteia (VIDEO)

Presa spaniolă a publicat o filmare cu petrecerea campioanei mondiale Spania, după ce Jennifer Hermoso . Sportiva, alături de colegele ei, a fost filmată în autocar după sărutul primit din partea președintelui Federației de Fotbal din Spania.

După ce 81 de jucătoare au declarat că se retrag din națională și că vor ca președintele Federației, Luis Rubiales, să demisioneze, , un clip video din autocarul formației arată cum aceleași jucătoare au glumit pe seama momentului de pe podium.

La câteva zile distanță, Jennifer Hermoso a declarat că s-a simțit „vulnerabilă și victima unei agresiuni”.

Jennifer Hermoso… bromeando del beso “no consentido” ¿quien miente? 😳 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos)

Jucătoarele Spaniei, amuzate de momentul „Kissgate”

Jurnalistul Alvise Perez a publicat un clip video în care se poate observa cum jucătoarele Spaniei se amuzau pe marginea subiectului „Kissgate”.

Sportiva în cauză defila cu telefonul în timp ce arăta o comparație între sărutul celebru dintre Iker Casillas și Sara Carbonero, de la Mondialul din 2010, și sărutul său cu președintele Federației.

Atunci când președintele Federației a ajuns în autocar, campioanele au scandat: „Sărut, sărut!”. Una dintre jucătoare întreabă: „Cine s-a sărutat” și i se răspunde: „Rubi cu Jenni” și se aud râsete. Apoi, când Rubiales urcă în autocar e întâmpinat cu: „Presi, presi”, un alint pentru „președintele”. Reacția lui? „Opriți-vă că mi s-a făcut rușine”, scrie .

„În legătură cu ce s-a întâmplat astăzi (n.r. – conferința de presă a lui Rubiales), deși nu vreau să perturb procedurile legale în desfășurare, mă simt obligată să spun că vorbele folosite de domnul Luis Rubiales pentru a explica regretatul eveniment sunt categoric false și parte a culturii de manipulare pe care a creat-o.

Vreau să fie clar că în niciun moment nu a avut loc conversația la care domnul Luis Rubiales s-a referit, iar sărutul nu a fost deloc consensual. Aș vrea să reiterez faptul că acel moment nu a fost unul plăcut.

M-am simțit vulnerabilă, victima unei agresiuni, a unui act impulsiv, sexist, deplasat și fără niciun fel de consimțământ din partea mea. Pe scurt, nu am fost respectată.

Mi s-a cerut să fac o declarație comună pentru a reduce presiunea asupra președintelui, dar, în acele momente, mă gândeam doar la celebrarea realizării istorice reușite alături de colegele mele.

Deși am anunțat că nu vreau să declar nimic, am fost supusă unei presiuni continue de a veni cu o declarație care să justifice gesturile domnului Luis Rubiales.

În niciun caz nu poate fi responsabilitatea mea să îmi asum consecințele transmiterii a ceva în care nu cred, motiv pentru care am refuzat presiunile la care am fost supusă. TOLERANȚĂ ZERO pentru aceste comportamente”, a declarat Jennifer Hermoso într-un comunicat, în urma celor întâmplate.