Flota rusă din Marea Neagră este slăbită. Atacul recent de la Sevastopol a reprezentat un obstacol pentru Rusia

Serviciile de informații britanice au menționat că atacul asupra cartierului general de la Sevastopol din Marea Neagră este cel mai recent element din seria de obstacole întâmpinate de Rusia în războiul pe care l-a declanșat în Ucraina.

În luna aprilie, partea rusă a pierdut nava-amiral, crucişătorul Moskva.

„În urma informaţiilor privind parade anulate, este improbabil ca Flota rusă din Marea Neagră să poată gestiona evenimente publice de mare importanţă alături de activităţi în vreme de război”

„Eliberarea Crimeii ucrainene ocupate se va întâmpla într-un alt mod, mult mai eficient”, a menționat ministerul.

Moscova a informat că șase oameni au fost răniți în acest atac

În regiunea Doneţk, din estul Ucrainei, continuau marţi dimineaţă confruntările între forţele ruse şi cele ucrainene în jurul oraşului Bahmut.

Forțele ruse au lansat un atac în nordul regiunii Herson, la limita administrativă cu regiunea Dnipropetrovsk.

media states that the Black Sea Fleet Headquarters in , has been attacked with drones.

