Forțele de Apărare ale Israelului au descoperit alte tuneluri în nordul Fâșiei Gaza, lângă un vechi loc de joacă și o universitate. Ce au găsit parașutiștii IDF într-un tunel (FOTO, VIDEO)

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au anunțat că au descoperit mai multe tuneluri, care ar putea fi ale teroriștilor, în nordul Fâșiei Gaza, lângă o roată mare și o universitate, informează .

IDF susțin că parașutiștii care operează în nordul Gazei au găsit un tunel adiacent al unui parc vechi de distracții. O altă echipă de parașutiști care operează cu forțele Brigăzii a 7-a blindate a găsit un alt tunel lângă o universitate din nordul Gazei. Ambele tuneluri au fost distruse.

În zona unde se află universitatea a fost găsit un depozit de arme. IDF susțin că trupele au găsit substanțe chimice, puști de asalt, RPG-uri, mine și alte echipamente.

