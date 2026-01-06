B1 Inregistrari!
Dramă în elita franceză: Foști premieri și miniștri, lăsați fără șofer și paza plătită de contribuabili. „Vor descoperi bucuriile transportului public”

Traian Avarvarei
06 ian. 2026, 08:18
Președintele francez Emmanuel Macron. Sursa foto: Hepta - DPA Images / Michael Kappeler
Austeritate și în Franța. Guvernul președintelui Emmanuel Macron a decis ca foștii premieri și miniștri de Interne să nu mai beneficieze de pază și șofer, informează The Times. Cei 24 de șoferi și 24 de polițiști care aveau aceste îndatoriri au primit alte sarcini. Beneficiarii, evident, s-au arătat scandalizați, stârnind reproșurile analiștilor politici.

Ce economii se fac

Aceste privilegii îi costau pe francezi circa șase milioane de euro pe an.

Totuși, economiile nu vor ajunge chiar la același nivel deoarece miniștrii de Interne vor continua să beneficieze de pază timp de doi ani după ce își părăsesc funcția, iar premierii timp de trei ani. De asemenea, foștilor oficiali considerați potențiale ținte teroriste li s-a permis să păstreze gărzile de corp și după expirarea termenului.

Ce reacții a declanșat măsura

Daniel Vaillant (76 de ani), ministru socialist de Interne în perioada 2000-2002, care de 23 de ani are pază și șofer din banii contribuabililor francezi, s-a plâns că se confruntă cu o „schimbare de viață”.

Vaillant a declarat la radio RTL că nu e în favoarea privilegiilor, dar „n-a mai condus de 25 de ani”, iar acum nu se simte bine și soția nu-i permite să conducă.

Romain Desarbres, comentator la postul TV CNews, i-a transmis ironic fostului ministru că de acum va avea ocazia să descopere „bucuriile transportului public la vârsta de 76 de ani”.

Iar Isabelle Saporta, comentator politic la RTL, i-a spus lui Daniel Vaillant că va trebui „să trăiască la fel ca toată lumea, să meargă pe jos, să ia metroul și să-și plătească singur transportul cum facem noi toți”.

