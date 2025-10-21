Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost încarcerat marți la penitenciarul La Santé din Paris . El este acuzat de implicare într-o conspirație privind finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din fonduri provenite din Libia.

Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost oferiți de fostul dictator libian Muammar Gaddafi în schimbul unor favoruri politice. Sarkozy, care a condus Franța între anii 2007 și 2012, poate face apel la condamnare și cere suspendarea executării pedepsei.

În ce condiții își va ispăși pedeapsa fostul președinte francez Nicolas Sarkozy

În dimineața zilei de marți, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost escortat spre închisoare, împreună cu soția sa, Carla Bruni, notează hotnews.ro. Acesta este încarcerat în penitenciarul , o unitate veche, dar complet renovată în ultimii ani.

Închisoarea, deschisă în anul 1867, a trecut prin ample lucrări de modernizare desfășurate între anii 2014 și 2019. Centrul de detenție are 657 de locuri disponibile, dar luna trecută a găzduit 1.237 de deținuți, depășind capacitatea legală. Aceasta înseamnă o rată de supraaglomerare de 188%, cu multe celule în care dorm trei persoane în spațiu destinat pentru două.

Sarkozy va beneficia totuși de o celulă individuală, identică ca dimensiune și dotări cu celelalte, fără condiții preferențiale suplimentare. Celula sa include un pat, o masă, o plită electrică, un frigider, un televizor, un telefon fix și o toaletă. Mai mult, el are acces permanent la duș în interiorul celulei, un privilegiu rar în majoritatea penitenciarelor franceze.

Ce facilități are Nicolas Sarkozy în închisoarea La Santé din Paris

Nicolas Sarkozy are posibilitatea, înainte de a fi închis, să depună bani într-un cont personal, cunoscut în drept „cantină”. Prin acest sistem, deținuții pot achiziționa produse alimentare, articole de igienă, ziare sau alte bunuri pentru confortul zilnic. Fostul președinte poate închiria un frigider pentru 7,50 euro pe lună și un televizor pentru 14,15 euro lunar.

Tariful pentru televizor include atât costul chiriei, cât și abonamentul pentru pachetul de televiziune cu plată al penitenciarului. Potrivit Ghidului Deținutului 2025, aceste servicii sunt standard pentru toți deținuții și nu reprezintă privilegii speciale.

Sarkozy are și posibilitatea de a efectua apeluri de pe o linie fixă instalată direct în celula sa personală. Aceste linii fixe sunt prezente în aproape toate închisorile franceze, fiind aprobate de instanțe sau de conducerea penitenciarului. Totuși, costurile ridicate ale convorbirilor telefonice îi descurajează pe mulți deținuți, putând ajunge la 110 euro lunar.