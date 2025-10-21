B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Fostul președinte francez, închis într-o celulă privată cu frigider, televizor și duș. Cum arată închisoarea La Santé din Paris (VIDEO)

Fostul președinte francez, închis într-o celulă privată cu frigider, televizor și duș. Cum arată închisoarea La Santé din Paris (VIDEO)

Ana Beatrice
21 oct. 2025, 13:49
Fostul președinte francez, închis într-o celulă privată cu frigider, televizor și duș. Cum arată închisoarea La Santé din Paris (VIDEO)
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. În ce condiții își va ispăși pedeapsa fostul președinte francez Nicolas Sarkozy
  2. Ce facilități are Nicolas Sarkozy în închisoarea La Santé din Paris

Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost încarcerat marți la penitenciarul La Santé din Paris pentru executarea unei pedepse de cinci ani. El este acuzat de implicare într-o conspirație privind finanțarea ilegală a campaniei sale electorale din fonduri provenite din Libia.

Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost oferiți de fostul dictator libian Muammar Gaddafi în schimbul unor favoruri politice. Sarkozy, care a condus Franța între anii 2007 și 2012, poate face apel la condamnare și cere suspendarea executării pedepsei.

În ce condiții își va ispăși pedeapsa fostul președinte francez Nicolas Sarkozy

În dimineața zilei de marți, fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost escortat spre închisoare, împreună cu soția sa, Carla Bruni, notează hotnews.ro. Acesta este încarcerat în penitenciarul La Santé din Paris, o unitate veche, dar complet renovată în ultimii ani.

Închisoarea, deschisă în anul 1867, a trecut prin ample lucrări de modernizare desfășurate între anii 2014 și 2019. Centrul de detenție are 657 de locuri disponibile, dar luna trecută a găzduit 1.237 de deținuți, depășind capacitatea legală. Aceasta înseamnă o rată de supraaglomerare de 188%, cu multe celule în care dorm trei persoane în spațiu destinat pentru două.

Sarkozy va beneficia totuși de o celulă individuală, identică ca dimensiune și dotări cu celelalte, fără condiții preferențiale suplimentare. Celula sa include un pat, o masă, o plită electrică, un frigider, un televizor, un telefon fix și o toaletă. Mai mult, el are acces permanent la duș în interiorul celulei, un privilegiu rar în majoritatea penitenciarelor franceze.

Ce facilități are Nicolas Sarkozy în închisoarea La Santé din Paris

Nicolas Sarkozy are posibilitatea, înainte de a fi închis, să depună bani într-un cont personal, cunoscut în penitenciare drept „cantină”. Prin acest sistem, deținuții pot achiziționa produse alimentare, articole de igienă, ziare sau alte bunuri pentru confortul zilnic. Fostul președinte poate închiria un frigider pentru 7,50 euro pe lună și un televizor pentru 14,15 euro lunar.

Tariful pentru televizor include atât costul chiriei, cât și abonamentul pentru pachetul de televiziune cu plată al penitenciarului. Potrivit Ghidului Deținutului 2025, aceste servicii sunt standard pentru toți deținuții și nu reprezintă privilegii speciale.

Sarkozy are și posibilitatea de a efectua apeluri de pe o linie fixă instalată direct în celula sa personală. Aceste linii fixe sunt prezente în aproape toate închisorile franceze, fiind aprobate de instanțe sau de conducerea penitenciarului. Totuși, costurile ridicate ale convorbirilor telefonice îi descurajează pe mulți deținuți, putând ajunge la 110 euro lunar.

Tags:
Citește și...
Alegătorii olandezi au fost avertizați. De ce nu ar trebui să ceară sfaturi electorale inteligenței artificiale
Externe
Alegătorii olandezi au fost avertizați. De ce nu ar trebui să ceară sfaturi electorale inteligenței artificiale
Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
Externe
Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
Tornadă în apropiere de Paris: Trei macarale s-au prăbușit. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Externe
Tornadă în apropiere de Paris: Trei macarale s-au prăbușit. Bilanțul victimelor (VIDEO)
Un bărbat de 90 de ani a circulat cu permisul expirat timp de zeci de ani. Cum a fost prins, în cele din urmă
Externe
Un bărbat de 90 de ani a circulat cu permisul expirat timp de zeci de ani. Cum a fost prins, în cele din urmă
Scenariu de film. Un bărbat și-a înscenat moartea, ca să scape de închisoare. Unde s-a petrecut incidentul
Externe
Scenariu de film. Un bărbat și-a înscenat moartea, ca să scape de închisoare. Unde s-a petrecut incidentul
Schimbări la Casa Albă! Trump demolează o parte din clădire pentru a-și construi sala de bal
Externe
Schimbări la Casa Albă! Trump demolează o parte din clădire pentru a-și construi sala de bal
Marea Britanie caută meseriași. Lista meseriilor esențiale pentru viitorul țării
Externe
Marea Britanie caută meseriași. Lista meseriilor esențiale pentru viitorul țării
Un cuplu a transformat un autobuz din anii ’60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect
Externe
Un cuplu a transformat un autobuz din anii ’60 într-o casă de lux. Cât i-a costat întregul proiect
Macron critică faptul că doar Trump și Putin vor lua parte la negocierile de pace din Budapesta: „Ucrainenii și europenii ar trebui să fie prezenți”
Externe
Macron critică faptul că doar Trump și Putin vor lua parte la negocierile de pace din Budapesta: „Ucrainenii și europenii ar trebui să fie prezenți”
Închirierea trotinetelor electrice interzisă într-un mare oraș european. Decizia intră în vigoare din 2026
Externe
Închirierea trotinetelor electrice interzisă într-un mare oraș european. Decizia intră în vigoare din 2026
Ultima oră
14:27 - Mihai Morar, zi specială de naștere: „A fost prima dată când am petrecut fără să le servesc invitaților alcool”. Cum a sărbătorit acesta
14:25 - Alegătorii olandezi au fost avertizați. De ce nu ar trebui să ceară sfaturi electorale inteligenței artificiale
14:20 - Gigi Becali: Cum l-a trădat Simion pe Georgescu. Ce plan aveau suveraniștii (VIDEO)
14:00 - Au visat să se stabilească în Bulgaria, însă acum regretă. Ce spun doi pensionari despre viața de acolo
13:58 - „Fă-te, mamă, judecător că viața e scurtă și merită trăită”. Tudor Chirilă, mesaj dur după ce privilegiile magistraților au fost salvate de CCR
13:50 - Cornel Păsat, detalii din culisele relației cu soția lui. Ce i-a distanțat după 23 de ani de trăit împreună
13:33 - Scandalul unui aviz pierdut. Culisele certurilor din Coaliție. Ce vrea Bolojan? (VIDEO)
13:19 - O tânăra s-a pregătit serios pentru „Apocalipsă”. Iată ce a făcut în ultimii ani
13:15 - Adela Popescu, emoționată până la lacrimi de unul dintre fiii ei. Ce bilețel a găsit actrița, ascuns într-un caiet
13:07 - România, campioană la tragedii pe șosele. Țara din UE cu cei mai mulți morți în accidente rutiere