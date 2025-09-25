Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un proces în care el și consilierii săi au fost acuzați că au încheiat un pact de corupție cu regimul fostului dictator libian Muammar Gaddafi, pentru a primi finanțare pentru campania prezidențială din 2007.
Într-o hotărâre surprinzătoare, judecătorul-șef, Nathalie Gavarino, a pronunțat o formă specială de pedeapsă, care presupune că Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, va trebui să execute o pedeapsă cu închisoarea chiar dacă el va face apel, potrivit The Guardian.
Începutul executării pedepsei va fi stabilit la o dată ulterioară, procurorii având la dispoziție o lună pentru a-l informa pe fostul șef de stat când ar trebui să ajungă la închisoare.
Judecătorul l-a obligat, de asemenea, pe Sarkozy să plătească o amendă de 100.000 de euro.
Pedeapsa cu închisoarea aplicată lui Sarkozy a fost mai dură decât se așteptau mulți și e o premieră în istoria politică franceză modernă.
La ieșirea din sala de judecată, și-a exprimat furia. „Ceea ce s-a întâmplat astăzi, este de o gravitate extremă în ceea ce privește statul de drept și pentru încrederea pe care o putem avea în sistemul judiciar.”, a spus Nicolas Sarkozy.
„Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare, dar cu capul sus”, a mai spus el.
Sarkozy, care a negat orice faptă greșită în instanță, a declarat că va face apel. El a spus că „ura” împotriva sa „evident nu cunoaște limite”.
„Cei care mă urăsc atât de mult cred că mă vor umili. Dar ceea ce au umilit astăzi este Franța , imaginea Franței. Și dacă cineva a trădat Franța, nu sunt eu, ci sistemul judiciar… Voi lupta să-mi dovedesc nevinovăția”, a adăugat el.
Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală, dar a fost achitat de corupție, utilizare abuzivă de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniilor electorale.
Procurorii au declarat instanței că Sarkozy și consilierii săi au pus la cale un „pact de corupție” cu Gaddafi și regimul libian în 2005 pentru a finanța ilegal campania electorală prezidențială victorioasă a lui Sarkozy, doi ani mai târziu.
Instanța a aflat că, în schimbul banilor, regimul libian a solicitat favoruri diplomatice, juridice și comerciale și se înțelegea că Sarkozy va îmbunătăți imaginea internațională a lui Gaddafi . Gadaffi fusese izolat la nivel internațional din cauza legăturii regimului său cu terorismul, inclusiv atentatul cu bombă asupra zborului Pan Am 103 deasupra orașului Lockerbie , în Scoția, în decembrie 1988.
Procurorii au acuzat membri ai anturajului lui Sarkozy că s-au întâlnit cu membri ai regimului lui Gaddafi în Libia în 2005, când Sarkozy era ministru de interne. La scurt timp după ce a devenit președinte al Franței în 2007, Sarkozy l-a invitat pe liderul libian într-o lungă vizită de stat la Paris , instalându-și cortul beduin în grădinile din apropierea Palatului Élysée. Sarkozy a fost primul lider occidental care l-a primit pe Gaddafi într-o vizită de stat completă, de la înghețarea relațiilor din anii 1980, din cauza statutului său de paria ca sponsor al terorismului de stat.
Gaddafi a fost capturat de rebeli în octombrie 2011 și ucis.
Acuzațiile privind un pact secret de finanțare a campaniei electorale cu regimul libian au reprezentat cel mai mare proces de corupție cu care s-a confruntat Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, care a fost președintele de dreapta al Franței între 2007 și 2012. El a fost deja condamnat în două cazuri separate și i s-a retras cea mai înaltă distincție a Franței, Legiunea de Onoare.
În primul caz, Sarkozy a fost condamnat pentru corupție și trafic de influență în urma unor tentative ilegale de a obține favoruri de la un judecător. El a primit o pedeapsă de un an de închisoare, pe care a executat-o anul acesta cu o etichetă electronică timp de trei luni, înainte de a fi eliberat condiționat. A fost prima dată când un fost șef de stat francez a fost obligat să poarte o brățară electronică. Sarkozy a trebuit să poarte brățara la tribunalul penal din Paris în cadrul unei părți a procesului privind finanțarea campaniei electorale din Libia.
Într-un al doilea caz, Sarkozy a fost condamnat pentru ascunderea unor cheltuieli excesive ilegale în alegerile prezidențiale din 2012, pe care le-a pierdut în fața candidatului socialist, François Hollande. El a făcut apel împotriva ambelor condamnări.
În ciuda convingerilor sale, Sarkozy continuă să se întâlnească și să fie consultat de figuri cheie de dreapta și de centrul politicii. Recent, s-a întâlnit cu fostul său protejat, noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, care încă nu a format un nou guvern după ce ultimul guvern s-a prăbușit printr-un vot de neîncredere luna aceasta.
Joi, Claude Guéant , care a fost directorul campaniei prezidențiale a lui Sarkozy din 2007, înainte de a fi numit șeful de cabinet al lui Sarkozy și apoi ministru de interne, a fost găsit vinovat de conspirație criminală și corupție.
Brice Hortefeux, un alt aliat al lui Sarkozy, care a ocupat și funcția de ministru de interne, a fost găsit vinovat de conspirație criminală, dar a fost achitat de finanțarea ilegală a campaniei electorale. Atât el, cât și Guéant vor face probabil apel împotriva condamnărilor lor.
Éric Woerth, un alt fost ministru care a fost șeful departamentului de finanțare a campaniei electorale al lui Sarkozy în 2007 și care a trecut ulterior la partidul de centru al lui Emmanuel Macron, a fost achitat.