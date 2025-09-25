Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat la cinci ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de conspirație criminală într-un proces în care el și consilierii săi au fost acuzați că au încheiat un pact de corupție cu regimul fostului dictator libian , pentru a primi finanțare pentru prezidențială din 2007.

De ce a fost condamnat la închisoare Nicolas Sarkozy

Într-o hotărâre surprinzătoare, judecătorul-șef, Nathalie Gavarino, a pronunțat o formă specială de pedeapsă, care presupune că Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, va trebui să execute o pedeapsă cu închisoarea chiar dacă el va face apel, potrivit .

Începutul executării pedepsei va fi stabilit la o dată ulterioară, procurorii având la dispoziție o lună pentru a-l informa pe fostul șef de stat când ar trebui să ajungă la închisoare.

Judecătorul l-a obligat, de asemenea, pe Sarkozy să plătească o amendă de 100.000 de euro.

Pedeapsa cu închisoarea aplicată lui Sarkozy a fost mai dură decât se așteptau mulți și e o premieră în istoria politică franceză modernă.

Ce a spus Nicolas Sarkozy, la ieșirea din sala de judecată

La ieșirea din sala de judecată, și-a exprimat furia. „Ceea ce s-a întâmplat astăzi, este de o gravitate extremă în ceea ce privește statul de drept și pentru încrederea pe care o putem avea în sistemul judiciar.”, a spus Nicolas Sarkozy.

„Dacă vor neapărat să dorm în închisoare, voi dormi în închisoare, dar cu capul sus”, a mai spus el.

Sarkozy, care a negat orice faptă greșită în instanță, a declarat că va face apel. El a spus că „ura” împotriva sa „evident nu cunoaște limite”.

„Cei care mă urăsc atât de mult cred că mă vor umili. Dar ceea ce au umilit astăzi este Franța , imaginea Franței. Și dacă cineva a trădat Franța, nu sunt eu, ci sistemul judiciar… Voi lupta să-mi dovedesc nevinovăția”, a adăugat el.

Sarkozy a fost găsit vinovat de conspirație criminală, dar a fost achitat de corupție, utilizare abuzivă de fonduri publice libiene și finanțare ilegală a campaniilor electorale.

Ce susțin procurorii în cazul lui Nicolas Sarkozy

Procurorii au declarat instanței că Sarkozy și consilierii săi au pus la cale un „pact de corupție” cu Gaddafi și regimul libian în 2005 pentru a finanța ilegal campania electorală prezidențială victorioasă a lui Sarkozy, doi ani mai târziu.

Instanța a aflat că, în schimbul banilor, regimul libian a solicitat favoruri diplomatice, juridice și comerciale și se înțelegea că Sarkozy va îmbunătăți imaginea internațională a lui Gaddafi . Gadaffi fusese izolat la nivel internațional din cauza legăturii regimului său cu terorismul, inclusiv atentatul cu bombă asupra zborului Pan Am 103 deasupra orașului Lockerbie , în Scoția, în decembrie 1988.

Procurorii au acuzat membri ai anturajului lui Sarkozy că s-au întâlnit cu membri ai regimului lui Gaddafi în Libia în 2005, când Sarkozy era ministru de interne. La scurt timp după ce a devenit președinte al Franței în 2007, Sarkozy l-a invitat pe liderul libian într-o lungă vizită de stat la Paris , instalându-și cortul beduin în grădinile din apropierea Palatului Élysée. Sarkozy a fost primul lider occidental care l-a primit pe Gaddafi într-o vizită de stat completă, de la înghețarea relațiilor din anii 1980, din cauza statutului său de paria ca sponsor al terorismului de stat.

Gaddafi a fost capturat de rebeli în octombrie 2011 și ucis.

Acuzațiile privind un pact secret de finanțare a campaniei electorale cu regimul libian au reprezentat cel mai mare proces de corupție cu care s-a confruntat Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, care a fost președintele de dreapta al Franței între 2007 și 2012. El a fost deja condamnat în două cazuri separate și i s-a retras cea mai înaltă distincție a Franței, Legiunea de Onoare.

Ce condamnări a mai primit Nicolas Sarkozy și apropiații săi

În primul caz, Sarkozy a fost condamnat pentru corupție și trafic de influență în urma unor tentative ilegale de a obține favoruri de la un judecător. El a primit o pedeapsă de un an de închisoare, pe care a executat-o ​​anul acesta cu o etichetă electronică timp de trei luni, înainte de a fi eliberat condiționat. A fost prima dată când un fost șef de stat francez a fost obligat să poarte o brățară electronică. Sarkozy a trebuit să poarte brățara la tribunalul penal din Paris în cadrul unei părți a procesului privind finanțarea campaniei electorale din Libia.

Într-un al doilea caz, Sarkozy a fost condamnat pentru ascunderea unor cheltuieli excesive ilegale în alegerile prezidențiale din 2012, pe care le-a pierdut în fața candidatului socialist, François Hollande. El a făcut apel împotriva ambelor condamnări.

În ciuda convingerilor sale, Sarkozy continuă să se întâlnească și să fie consultat de figuri cheie de dreapta și de centrul politicii. Recent, s-a întâlnit cu fostul său protejat, noul prim-ministru, Sébastien Lecornu, care încă nu a format un nou guvern după ce ultimul guvern s-a prăbușit printr-un vot de neîncredere luna aceasta.

Joi, Claude Guéant , care a fost directorul campaniei prezidențiale a lui Sarkozy din 2007, înainte de a fi numit șeful de cabinet al lui Sarkozy și apoi ministru de interne, a fost găsit vinovat de conspirație criminală și corupție.

Brice Hortefeux, un alt aliat al lui Sarkozy, care a ocupat și funcția de ministru de interne, a fost găsit vinovat de conspirație criminală, dar a fost achitat de finanțarea ilegală a campaniei electorale. Atât el, cât și Guéant vor face probabil apel împotriva condamnărilor lor.

Éric Woerth, un alt fost ministru care a fost șeful departamentului de finanțare a campaniei electorale al lui Sarkozy în 2007 și care a trecut ulterior la partidul de centru al lui Emmanuel Macron, a fost achitat.