FOTO, VIDEO. Protest cu zeci de mii de oameni în fața Parlamentului din Israel, împotriva reformelor judiciare. Unii au pătruns în clădire / Netanyahu: Ei pun capăt democrației

Circa 60.000 de persoane au protestat împotriva reformelor judiciare din Israel, luni, în fața parlamentului, iar un grup a încercat să pătrundă în clădire chiar când urma să înceapă dezbaterea proiectelor în plenul Knesset-ului. O reacție a avut și premierul Benjamin Netanyahu, care i-a acuzat pe demonstranți că „pun capăt democrației”, transmite .

Zecii de mii de protestatari au ieșit pe străzile Israelului, luni, pentru a doua săptămână consecutivă, pentru a-și exprima nemulțumirea față de reformele judiciare înaintate de guvernul Netanyahu. Coaliția a avut o primă lectură pe proiectul care oferă guvernului control asupra numirilor judiciare și posibilitatea de a împiedica Înalta Curte de Justiție din a se exprima pe legi fundamentale.

Israel Knesset begins its debate over parts of the judicial plan. The vote, in first reading, will be later. Meanwhile, tens of thousands protest outside the building

— Guy Elster (@guyelster)