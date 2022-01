Franța: Actorul Gaspard Ulliel a murit în urma unui accident la schi

Grav rănit marți într-un accident de schi în La Rosière, Savoia, celebrula actor Gaspard Ulliel a murit miercuri, a anunțat familia sa, potrivit AFP.

Cum s-a produ accidentul

Marți, cu puțin timp înainte de ora 16, actorul în vârstă de 37 de ani s-a ciocnit cu un alt schior la răscrucea a două piste. La o oră după accident, a fost transportat cu avionul la Centrul Spitalului Universitar din Grenoble și internat de urgență în unitatea medicală.

Imediat a fost deschisă o anchetă, a declarat procuratura din Albertville. Gaspard Ulliel a murit miercuri, a anunțat familia sa într-un comunicat transmis Agenției France Presse de agentul actorului. Avea 37 de ani, scrie abcnews.

Potrivit lui Jean Regaldo, directorul domeniului schiabil, a avut loc o coliziune cu un alt schior care se afla încă la fața locului la sosireamedicilor. Actorul, aflat în vacanță, nu a purtat cască.

Actorul, găsit inconștient

Gaspard Ulliel a fost găsit inconștient marți, 18 ianuarie, la scurt timp după ora 16.00. pe moșia La Rosière, în Montvalezan, Haute-Tarentaise, Savoie.

În timpul transportului său cu elicopterul la Centrul Spitalului Universitar din Grenoble, de către salvatori, la o oră după accident, în jurul orei 17:15, prognosticul său vital a fost rezervat. A fost internat de urgență în unitatea de șoc a CHU. Dar nicio sursă nu a putut furniza informații despre starea lui de sănătate miercuri.

Actorul a devenit cunoscut printre altele pentru că a jucat în Saint-Laurent, A long engagement Sunday, Jacquou the crunchy sau în Hannibal Lecter: the origins of evil.