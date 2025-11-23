Emmanuel Macron, președintele Franței, este așteptat să anunțe joi, 27 noiembrie, instituirea serviciului militar voluntar. Măsura este salutată de reprezentanții clasei politice.

Emmanuel Macron, anunț important pentru franța

ar putea anunța, zilele următoare, instituirea serviciului militar voluntar în Franţa. Este un proiect de reglementare aflat în studiu de mai multe luni. Emmanuel Macron ar putea face marele anunț joi, când este data prevăzută pentru anunţurile prezidenţiale. Momentan, nu există o confirmare oficială a acestei intenții, relatează AFP.

„În lumea în care trăim, caracterizată de incertitudini şi tensiuni crescânde, dacă vrem cu adevărat să fim în siguranţă, trebuie să-i descurajăm pe ceilalţi să vină (…) Franţa trebuie să rămână o naţiune puternică, cu o armată puternică, dar şi cu o capacitate de reacţie colectivă”, a declarat președintele francez, în marja summitului G20 de la Johannesburg, în Africa de Sud.

Președintele Franței a introdus această idee de într-un discurs pe care l-a susține, pe 13 iulie, în faţa unui public format din ofiţeri de rang înalt. Într-o Europă „pusă în pericol” de „ameninţarea persistentă” a Rusiei, „este nevoie de o naţiune capabilă să reziste, să se mobilizeze”, a estimat el.

Totodată, el a spus că Franța trebuie să ofere tinerilor un cadru pentru a servi în armată. Drept urmare, Macron a promis că va adopta măsuri, în acest, sens în această toamnă.

Ministerul Apărării menține tăcerea

Franţa a suspendat recrutarea obligatorie în 1997, sub preşedinţia lui Jacques Chirac. Pe de altă parte, ţările scandinave sau statele baltice, vecine ale Rusiei, au menţinut ori au reinstituit în ultimii ani serviciul militar obligatoriu. În acest context, şeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon, a apreciat că și Franța trebuie să ia în considerare acest lucru. Declarațiile sale vin în confirmarea celor spuse de Emmanuel Macron.

„Mulţi vecini din Europa reintroduc serviciul militar obligatoriu”, a afirmat sâmbătă pe France 5 şeful Statului Major al Armatei franceze, generalul Fabien Mandon.

Întrebat de AFP, nu a dorit să se pronunţe cu privire la detaliile acestui serviciu. De asemenea, reprezentanții instituției au refuzat să dea detalii despre durata serviciului și costurile pe care le implică. Există „eforturi în acest sens”, a declarat pur şi simplu Alice Rufo, ministru delegat al Apărării, la France Info.

„Deciziile nu au fost încă luate”, a precizat pentru AFP o sursă apropiată dosarului.

Ce prevede planul lui Emmanuel Macron

Dacă Franța va introduce serviciul militar voluntar, scenariile luate în calcul estimează că numărul voluntarilor care se vor înrola va fi cuprins între 10.000 până la 50.000 de persoane pe an. Presa franceză, vorbește despre planul lui Emmanuel Macron arătând că acest serviciu voluntar ar avea o durată de 10 luni. Fiecare participant va primi o remunerație de câteva sute de euro.

Revista strategică naţională 2025, un document ce rezumă ambiţiile Franţei în materie de , arată că instituirea unui serviciu militar voluntar ar avea ca scop „consolidarea coeziunii naţionale”. De asemenea, se urmărește „crearea unui rezervor de persoane mobilizabile în caz de criză”.

În prezent, armata franceză numără aproximativ 200.000 de militari activi şi 47.000 de rezervişti. Se estimează că efectivele vor crește până în 2030 la 210.000 militari activi și 80.000 de rezerviști. Mobilizarea pe bază de voluntariat ar putea servi la satisfacerea nevoii de „a dobândi masa” necesară pentru a rezista pe termen lung în caz de conflict. Această estimare a fost făcută de generalul Pierre Schill, şeful Statului Major al Armatei Terestre.

Idee este salutată de politicieni

Ideea lui Emmanuel Macron este salutată și de o parte a politicienilor francezi. Aceștia cred că un astfel de demers va duce la întărirea sentimentului patriotic în rândul populației.

„Tot ceea ce poate contribui la spiritul de apărare, la rezilienţa naţională şi la exprimarea sentimentului patriotic care mocneşte în rândul populaţiei este pozitiv”, a comentat în Tribune preşedintele Comisiei pentru afaceri externe şi apărare a Senatului, Cédric Perrin (Les Républicains).

De asemenea, subiectul este agreat și de extrema dreaptă, considerată apropiată de Rusia. Jordan Bardella, preşedintele Rassemblement National (RN), s-a declarat „favorabil” restabilirii serviciului militar obligatoriu, „începând cu un serviciu militar deschis voluntarilor”. El a făcut o postare pe platforma X.

Patrick Kanner, preşedintele grupului socialist din Senat, rămâne mai circumspect.