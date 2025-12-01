B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » O țară UE schimbă accesul pensioanrilor non-UE la sănătate. Ce reguli impune pentru sistemul medical public

O țară UE schimbă accesul pensioanrilor non-UE la sănătate. Ce reguli impune pentru sistemul medical public

Iulia Petcu
01 dec. 2025, 17:12
O țară UE schimbă accesul pensioanrilor non-UE la sănătate. Ce reguli impune pentru sistemul medical public
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce vrea Franța să limiteze accesul la serviciile medicale gratuite
  2. Cum funcționează în prezent sistemul medical francez
  3. Ce prevede inițiativa privind introducerea unei contribuții minime

Franța se află în plin proces de redefinire a politicilor privind accesul la îngrijiri medicale pentru cei veniți din afara Uniunii Europene, în special pentru pensionarii care se stabilesc în țară. Propunerea legislativă aflată în discuție în Parlament urmărește schimbarea unui sistem considerat prea permisiv și alinierea acestuia la principiul reciprocității. Anunțul a generat discuții ample, mai ales în comunitățile de expați care beneficiază în prezent de acces gratuit la serviciile medicale publice.

De ce vrea Franța să limiteze accesul la serviciile medicale gratuite

Autoritățile franceze analizează eliminarea gratuității de care se bucură în prezent pensionarii veniți din state non-UE, dorind să introducă o contribuție minimă obligatorie pentru această categorie. Inițiativa a fost lansată de deputatul François Gernigon, care argumentează că măsura vine din nevoia de corectitudine. Acesta subliniază că cetățenii francezi care aleg să locuiască în afara Uniunii Europene nu beneficiază de asistență medicală gratuită, iar lipsa de reciprocitate trebuie corectată pentru a nu crea privilegiu unilateral.

Schimbarea ar afecta cu precădere pensionarii americani stabiliți în diferite regiuni ale Franței, atrași de ritmul de viață mai relaxat, de patrimoniul cultural bogat și de costurile sanitare reduse la nivel local. Pentru mulți, accesul ușor la sistemul public de sănătate a fost un motiv decisiv în alegerea relocării.

Cum funcționează în prezent sistemul medical francez

Potrivit legislației în vigoare, cetățenii din afara Uniunii Europene pot solicita integrarea în sistemul public de sănătate după minimum trei luni de rezidență. Pentru a fi eligibili, ei trebuie să dețină o viză de lungă ședere, să prezinte dovezi ale unor venituri constante provenite din pensii sau economii și să încheie inițial o asigurare medicală privată.

După obținerea accesului la sistem, asigurarea privată poate fi anulată, iar pensionarul devine beneficiar al rețelei publice franceze fără să suporte costuri directe. Această facilitate a atras tot mai mulți seniori străini în ultimii ani, consolidând reputația Franței ca destinație prietenoasă pentru expați.

Ce prevede inițiativa privind introducerea unei contribuții minime

Noul proiect legislativ urmărește eliminarea gratuității și impunerea unei contribuții minime pentru serviciile medicale publice. Suma exactă nu a fost încă stabilită, urmând să fie decisă de guvern dacă legea va fi aprobată. În varianta adoptată de Senat, măsura s-ar aplica doar pensionarilor non-UE care nu achită impozite în Franța și nu contribuie la sistemele sociale locale.

Persoanele care sunt deja integrate fiscal sau participă la schemele sociale nu ar urma să fie afectate, potrivit capital.ro. Proiectul rămâne în analiză parlamentară, iar dezbaterile vor determina dacă Franța își va menține politica actuală, considerată generoasă, sau va adopta o direcție mai strictă privind accesul la serviciile medicale pentru pensionarii veniți din afara blocului comunitar.

