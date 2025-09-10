B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume

Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume

Adrian Teampău
10 sept. 2025, 11:16
Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume
Sursa Foto: Hepta.ro / Abaca Press / AA/ABACA

Europa trebuie să lupte ca să-și câștige locul într-o lume în care dependențele sunt folosite ca arme. Este mesajul pe care l-a transmis preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în primul discurs despre starea UE.

Cuprins:

  • Ce mesaj a transmis Ursula von der Leyen
  • Apel la unitate și solidaritate în UE

Ce mesaj a transmis Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen a susținut, în Parlamentul European, primul discurs despre starea UE după realegerea sa la conducerea Comisiei Europene. La 10 luni după ce și-a început cel de-al doilea mandat la conducerea CE, von der Leyen se află sub o presiune puternică.

„Lumea de astăzi este necruţătoare. Nu putem să ignorăm dificultăţile zilnice ale cetăţenilor UE, care simt dureros creşterea costului vieţii şi îşi fac griji pentru ziua de mâine. Pur şi simplu nu putem sta cu mâinile în sân şi să aşteptăm ca această furtună să treacă”, a spus Ursula von der Leyen în faţa membrilor Parlamentului European.

Ea a spus, în discurs, că acesta trebuie să fie momentul în care Uniunea Europeană își va declara independența, când va decide în ce fel de societate își dorește să trăiască cetățenii săi.

„Acesta trebuie să fie momentul de independenţă a Uniunii Europene, când trebuie să hotărâm în ce fel de societate şi democraţie dorim să trăim”, a subliniat von der Leyen.

Apel la unitate și solidaritate în UE

Şefa Comisiei Europene a lansat un apel la unitate şi solidaritate între statele membre UE. Ursula von der Leyen a subliniat că este important ca Europa trebuie să fie liberă să-şi aleagă parteneriatele şi să-și decidă propria soartă.

Dezbaterea privind starea Uniunii Europene este un moment esenţial pentru responsabilizarea Comisiei Europene faţă de parlamentarii europeni. Rolul acestora este de a promova o Uniune mai transparentă şi mai democratică. Iar dezbaterea le permite eurodeputaţilor să examineze activitatea Comisiei Europene şi să contribuie la stabilirea direcţiei politicilor UE.

În acelaşi timp, discursul serveşte şi ca instrument de comunicare a priorităţilor Comisiei Europene către opinia publică.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
Externe
Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
Externe
Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă
Externe
Surse din NATO, despre dronele rusești care au ajuns în spațiul aerian al Poloniei: Nu e un atac, dar e o incursiune deliberată / Premierul Donald Tusk: E o provocare la scară largă
Acțiunea „Blocăm tot” provoacă haos în Franța. Peste 80.000 de jandarmi și polițiști sunt în stradă. Zeci de persoane au fost arestate
Externe
Acțiunea „Blocăm tot” provoacă haos în Franța. Peste 80.000 de jandarmi și polițiști sunt în stradă. Zeci de persoane au fost arestate
Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler
Externe
Donald Trump, huiduit într-un restaurant din Washington. Protestatarii l-au comparat cu Hitler
Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul
Externe
Sculptură din aur, estimată la 30.000 de euro, distrusă de o fetiță de 5 ani. Unde s-a petrecut incidentul
Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
Externe
Trump, despre Putin: „Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el aruncă o altă bombă asupra cuiva”
Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
Externe
Un preot din Rusia vrea a zecea parte din veniturile credincioșilor: „Nu veniți la mine, dați-mi șase zile pe săptămână să lucrez cum trebuie”
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Consilierul lui Zelenski: „Scopul este de a șoca partenerii europeni ai Ucrainei, de a-i speria și de a-i convinge să renunțe la sprijinul acordat”
Externe
Polonia anunță că a doborât drone rusești în spațiul său aerian. Consilierul lui Zelenski: „Scopul este de a șoca partenerii europeni ai Ucrainei, de a-i speria și de a-i convinge să renunțe la sprijinul acordat”
O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit
Externe
O femeie a avut de plătit 31.000 de dolari familiei fostului iubit, după ce acesta a sărit din mașina condusă de ea, în timp ce se certau, și a murit
Ultima oră
12:31 - Flavia Mihășan, despre viața în cuplu, după doi de singurătate: „Trecerea de la bumbac la dantelă se face brusc”. Ce a declarat asistenta TV
12:30 - Mihaela Bilic: „Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus”. Care este regula de aur pentru un abdomen plat
12:28 - Motivul uluitor pentru care Dan Bittman și Liliana Ștefan s-au despărțit, după 29 de ani de relație: „Nu am avut nicio presiune acasă, probabil de asta s-a și ajuns aici”
12:16 - Cristiano Ronaldo a reușit o nouă performanță. Ce record a atins atacantul portughez
12:04 - Ionuț Moșteanu, după ce Rusia a invadat spațiul aerian al Poloniei: „O violare inacceptabilă a spațiului aerian al unui stat aliat NATO”
11:56 - Moment șocant în Marea Britanie: un cățel furat din casă, stăpâna și nepoata l-au urmărit pe hoț pe stradă. Cum s-a produs furtul
11:54 - Cum a ajuns Lidia Buble să fie bătută cu mătura de o bătrână: „Încă îmi revin din șoc”
11:52 - O nouă tulpină de COVID-19 se răspândește rapid. Care sunt simptomele noii variante
11:40 - Polițiști, atacați de un porc mistreț, într-o casă din Florida: „Ușor, ușor”. Aceștia au fost chemați să dea afară animalul
11:30 - Cod galben de ploi și vânt puternic în România. Care sunt zonele vizate