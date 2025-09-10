Ursula von der Leyen, discurs despre starea UE. Europa trebuie să lupte pentru locul său în lume

Europa trebuie să lupte ca să-și câștige locul într-o lume în care dependențele sunt folosite ca arme. Este mesajul pe care l-a transmis preşedintele Comisiei Europene, , în primul discurs despre starea UE.

Cuprins:

Ce mesaj a transmis Ursula von der Leyen

Apel la unitate și solidaritate în UE

Ursula von der Leyen a susținut, în Parlamentul European, primul discurs despre starea UE după realegerea sa la conducerea . La 10 luni după ce și-a început cel de-al doilea mandat la conducerea CE, von der Leyen se află sub o presiune puternică.

„Lumea de astăzi este necruţătoare. Nu putem să ignorăm dificultăţile zilnice ale cetăţenilor UE, care simt dureros creşterea costului vieţii şi îşi fac griji pentru ziua de mâine. Pur şi simplu nu putem sta cu mâinile în sân şi să aşteptăm ca această furtună să treacă”, a spus Ursula von der Leyen în faţa membrilor Parlamentului European.

Ea a spus, în discurs, că acesta trebuie să fie momentul în care Uniunea Europeană își va declara independența, când va decide în ce fel de societate își dorește să trăiască cetățenii săi.

„Acesta trebuie să fie momentul de independenţă a Uniunii Europene, când trebuie să hotărâm în ce fel de societate şi democraţie dorim să trăim”, a subliniat von der Leyen.

Şefa Comisiei Europene a lansat un apel la unitate şi solidaritate între statele membre UE. Ursula von der Leyen a subliniat că este important ca Europa trebuie să fie liberă să-şi aleagă parteneriatele şi să-și decidă propria soartă.

privind starea Uniunii Europene este un moment esenţial pentru responsabilizarea Comisiei Europene faţă de parlamentarii europeni. Rolul acestora este de a promova o Uniune mai transparentă şi mai democratică. Iar dezbaterea le permite eurodeputaţilor să examineze activitatea Comisiei Europene şi să contribuie la stabilirea direcţiei politicilor UE.

În acelaşi timp, discursul serveşte şi ca instrument de comunicare a priorităţilor Comisiei Europene către opinia publică.