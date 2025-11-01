B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Parlamentul francez a respins taxa pe marile averi. Guvernul condus de Sebastien Lecornu în pericol

Parlamentul francez a respins taxa pe marile averi. Guvernul condus de Sebastien Lecornu în pericol

Adrian Teampău
01 nov. 2025, 18:30
Parlamentul francez a respins taxa pe marile averi. Guvernul condus de Sebastien Lecornu în pericol
Premierul francez Sebastien Lecornu Sursa foto: Hepta - Abaca Press / Blondet Eliot
Cuprins
  1. Taxa pe marile averi a căzut la vot
  2. Presiune pe guvernul Lecornu
  3. Taxa pe marile averi necesară pentru reducerea deficitului

Taxa pe marile averi, inițiată de partidele de stânga, nu a adunat voturile necesare pentru a deveni lege, în Adunarea Națională. În acest context, guvernul condus de Sebastien Lecornu riscă să piardă sprijinul socialiștilor

Taxa pe marile averi a căzut la vot

Deputaţii francezi au respins, în Adunarea Naţională, un nou impozit care urma să fie aplicat celor mai bogați francezi. Taxa pe marile averi a fost condiția pusă de socialişti în schimbul sprijinirii guvernului condus de Sebastien Lecornu. Eșecul la vot pune în pericol continuitatea administraţiei sale, după cum transmite AFP.

Parlamentarii se confruntă în dezbateri lungi, iar atingerea unui compromis este un obiectiv dificil. Adunarea Națională este extrem de fragmentată, iar lipsa unei majorități clare pune probleme fiecărui proiect de lege.

Taxa Zucman, așa cum a fost numit impozitul destinat bogaților, a fost susţinută de stânga. Proiectul propunea o taxă de minim 2% pe activele care depăşesc 100 de milioane de euro. Legea a fost respinsă de 228 de membri ai parlamentului, în vreme ce 172 au votat pentru. Deputații au respins, de asemenea, o versiune de compromis a acestei taxe, propusă de socialişti.

Proiectul a fost inspirat de economistul Gabriel Zucman, pe care stânga îl consideră un susţinător al justiţiei fiscale. De partea celalată, dreapta şi liberalii îl văd ca pe un adversar al corporaţiilor.

Presiune pe guvernul Lecornu

Votul negativ pentru taxa pe marile averi pune guvernul condus de Sebastien Lecornu într-o situație delicată. Premierul propus de Emmanuel Macron nu este un susținător al propunerii. El a respins existenţa unei „taxe miraculoase pentru a restabili echitatea fiscală”. Totodată, le-a cerut miniştrilor săi să-i convoace pe reprezentanţii grupurilor politice pentru a încerca să găsească un compromis.

Lecornu are nevoie de un acord politic pentru a-și promova proiectul de buget pentru anul 2026. Un compromis rămâne dificil de găsit între o tabără prezidenţială fracturată, o stângă plină de tensiuni şi o extremă dreaptă care militează pentru unitatea dreptei.

Presiunea asupra guvernului este intensă. Există termene extrem de strânse pentru a adopta noul buget. De asemenea, sunt îngrijorări cu privire la starea finanţelor publice. Franța este a doua cea mai mare economie a UE, dar datoria sa a ajuns la 115% din PIB.

În acest context, prim-ministrul trebuie să facă concesii, cu riscul de a nu furniza la timp un buget sau de a fi înlăturat din funcție. Deja, pentru a obține sprijinul socialiștilor, Sebastien Lecornu a fost de acord să suspende reforma pensiilor, adoptată cu mare dificultate în 2023. Măsura a fost adoptată, deja, de o comisie parlamentară.

Taxa pe marile averi necesară pentru reducerea deficitului

Guvernul spera să realizeze economii de până la 3,6 miliarde de euro în urma introducerii acestei măsuri. Votul negativ pentru taxa pe marile averi ar putea duce la o creştere a Contribuţiei Sociale Generale (CSG) pe avere.

Sebastien Lecornu vrea să evite o moţiune de cenzură din partea Partidului Socialist (PS), care îşi menţine controlul şi îl îndeamnă să caute un compromis sau să se întoarcă la urne. Socialiștii resping orice acord pentru adoptarea bugetului propus de guvern, a declarat liderul socialist, Olivier Faure.

Dacă Parlamentul nu votează în termenul alocat, guvernul poate implementa bugetul prin decret. De asemenea, poate fi adoptată o lege specială care să permită statului să continue colectarea taxelor existente anul viitor, în timp ce cheltuielile sale sunt îngheţate, până la adoptarea unui buget definitiv.

Tags:
Citește și...
Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
Externe
Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău
Externe
Republica Moldova are un guvern nou. Cabinetul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit la Chișinău
Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
Externe
Melania și Donald Trump, gazde ale petrecerii de Halloween de la Casa Albă. Cum și-a făcut cuplul prezindețial intrarea
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Externe
Viktor Orban se pregătește de alegeri. A pus mâna pe cele mai mari publicații din Ungaria
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
Externe
Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Externe
„Ar putea fi un dezastru”. Avertismentul îngrijorător al lui JD Vance, cu privire la shutdown-ul din SUA
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
Externe
Summitul Trump-Putin de la Budapesta a fost anulat. Motivul pentru care s-a luat această decizie. Ce cerințe avea Rusia
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
Externe
SUA reduc trupele militare și din Bulgaria, Ungaria și Slovacia, începând din luna decembrie. Câți soldați americani vor fi retrași în total
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Externe
O fostă polițistă a pretins că e „vânătoare de pedofili” pentru a șantaja un bărbat care deținea fotografii indecente cu minori. Ce pedeapsă a primit femeia
Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
Externe
Măsură disperată la care a apelat o fostă polițistă pentru a-și plăti datoriile la jocuri de noroc. S-a ales cu o condamnare la închisoare
Ultima oră
18:52 - Ciucu dezminte zvonurile despre o retragere din cursa pentru Primăria Generală. Candidatul PNL anunță dezvăluiri
17:52 - Dialog oficial între Ciprian Ciucu și Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa
17:07 - Accident tragic la Constanța. Un copil de doi ani a căzut de la etajul doi. Poliția a deschis o anchetă
16:43 - Donald Trump și-a propus să transforme total Casa Albă. Președintele și-a lăudat cu o sală de baie proaspăt renovată
15:56 - Cum ne acomodăm ușor la ora de iarnă? Sfaturi esențiale ca să nu-ți dai ritmul peste cap
15:55 - Dublă sărbătoare pe 1 noiembrie. De ce milioane de români aprind lumânări. Sfinții care unesc estul cu vestul
14:42 - Cum să te acomodezi mai ușor cu ora de iarnă. Sfaturi pentru un somn odihnitor și energie pe zi
14:13 - Explozie într-un bloc din Timișoara! Zeci de persoane au fost evacuate
13:44 - Ceaiul pe care românii îl ignoră, dar care are nenumărate beneficii. Lidia Fecioru l-a dezvăluit!
13:10 - Daniel Băluță: „A conduce este un sport de echipă”. Ce a mai spus primarul Sectorului 4 al Capitalei (VIDEO)