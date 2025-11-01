Taxa pe marile averi, inițiată de partidele de stânga, nu a adunat voturile necesare pentru a deveni lege, în Adunarea Națională. În acest context, guvernul condus de Sebastien Lecornu riscă să piardă sprijinul socialiștilor

Taxa pe marile averi a căzut la vot

Deputaţii francezi au respins, în , un nou impozit care urma să fie aplicat celor mai bogați francezi. Taxa pe marile averi a fost condiția pusă de socialişti în schimbul sprijinirii guvernului condus de Sebastien Lecornu. Eșecul la vot pune în pericol continuitatea administraţiei sale, după cum transmite AFP.

Parlamentarii se confruntă în dezbateri lungi, iar atingerea unui compromis este un obiectiv dificil. Adunarea Națională este extrem de fragmentată, iar lipsa unei majorități clare pune probleme fiecărui proiect de lege.

Taxa Zucman, așa cum a fost numit impozitul destinat bogaților, a fost susţinută de stânga. Proiectul propunea o taxă de minim 2% pe activele care depăşesc 100 de milioane de euro. Legea a fost respinsă de 228 de membri ai parlamentului, în vreme ce 172 au votat pentru. Deputații au respins, de asemenea, o versiune de compromis a acestei taxe, propusă de socialişti.

Proiectul a fost inspirat de economistul Gabriel Zucman, pe care stânga îl consideră un susţinător al justiţiei fiscale. De partea celalată, dreapta şi liberalii îl văd ca pe un adversar al corporaţiilor.

Presiune pe guvernul Lecornu

Votul negativ pentru taxa pe marile averi pune guvernul condus de într-o situație delicată. Premierul propus de Emmanuel Macron nu este un susținător al propunerii. El a respins existenţa unei „taxe miraculoase pentru a restabili echitatea fiscală”. Totodată, le-a cerut miniştrilor săi să-i convoace pe reprezentanţii grupurilor politice pentru a încerca să găsească un compromis.

Lecornu are nevoie de un acord politic pentru a-și promova proiectul de buget pentru anul 2026. Un compromis rămâne dificil de găsit între o tabără prezidenţială fracturată, o stângă plină de tensiuni şi o extremă dreaptă care militează pentru unitatea dreptei.

Presiunea asupra guvernului este intensă. Există termene extrem de strânse pentru a adopta noul buget. De asemenea, sunt îngrijorări cu privire la starea finanţelor publice. Franța este a doua cea mai mare economie a UE, dar datoria sa a ajuns la 115% din PIB.

În acest context, prim-ministrul trebuie să facă concesii, cu riscul de a nu furniza la timp un buget sau de a fi înlăturat din funcție. Deja, pentru a obține sprijinul socialiștilor, Sebastien Lecornu a fost de acord să suspende reforma pensiilor, adoptată cu mare dificultate în 2023. Măsura a fost adoptată, deja, de o comisie parlamentară.

« On ne peut pas dire, quand il y a un 49.3, il y a un coup de force démocratique et lorsque l’Assemblée nationale s’exprime souverainement, dire, il y a un coup de force démocratique parce qu’on n’a pas eu ce qu’on voulait ! » — Avec Sébastien Lecornu (@AvecLecornu)

Taxa pe marile averi necesară pentru reducerea deficitului

Guvernul spera să realizeze economii de până la 3,6 miliarde de euro în urma introducerii acestei măsuri. Votul negativ pentru taxa pe marile averi ar putea duce la o creştere a Contribuţiei Sociale Generale (CSG) pe avere.

Sebastien Lecornu vrea să evite o din partea Partidului Socialist (PS), care îşi menţine controlul şi îl îndeamnă să caute un compromis sau să se întoarcă la urne. Socialiștii resping orice acord pentru adoptarea bugetului propus de guvern, a declarat liderul socialist, Olivier Faure.

Dacă Parlamentul nu votează în termenul alocat, guvernul poate implementa bugetul prin decret. De asemenea, poate fi adoptată o lege specială care să permită statului să continue colectarea taxelor existente anul viitor, în timp ce cheltuielile sale sunt îngheţate, până la adoptarea unui buget definitiv.