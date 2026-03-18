Uniunea Europeană trebuie să se folosească de toate mijloacele disponibile pentru a contracara dominaţia SUA. Este declarația de independență pe care a făcut-o cancelarul german , în Bundestag.

Uniunea Europeană trebuie să ia distanță de SUA

Cancelarul german Friedrich Merz a îndemnat miercuri, într-un discurs susținut în că Uniunea Europeană trebuie să se desprindă de sub dominația . El a spus că, în cazul în care ar fi fost consultat, Berlinul l-ar fi sfătuit pe Donald Trump să nu atace Iranul. Decarațiile liderului german au fost făcute înainte de summitul UE de joi.

Actuala schimbare în sistemul geopolitic global forțează Europa să-și identifice propriile interese. În același timp, trebuie ca Bătrânul Continent să-și identifice potenţialul de putere necesar pentru a asigura respectarea acestor interese. Așa a sunat declarația făcută de Merz în alocuţiunea susținută în camera inferioară a parlamentului, Bundestag.

„Aflăm că şi alţii depind de noi, nu doar invers. Şi aflăm că putem – şi chiar trebuie – să folosim acest lucru”, a afirmat cancelarul german.

Friedrich Merz a reluat apelul către liderii europeni, de a acționa uniți și de a-și asuma responsabilitatea pentru propria securitate şi apărarea libertăţii. Blocul comunitar trebuie să se impună într-o nouă ordine mondială dominată de superputeri, precum SUA.

Declarația de independență din Bundestag

a mai spus că a observat o disponibilitate sporită în rândul partenerilor din Uniunea Europeană de a utiliza „potenţialul de putere” disponibil pentru a promova echitatea și regulile dreptului internațional. Trebuie ca aceste reguli şi echitatea să prevaleze în relațiile dintre țările lumii. Iar acolo unde aceste reguli nu sunt respectate, Europa trebuie să facă tot ce este posibil pengtru a le restabili.

Merz a mai spus că UE nu trebuie să se subestimeze în condițiile în care blocul comunitar are cu 100 de milioane de locuitori mai mulţi decât SUA.

Totodată, liderul german a afirmat, în faţa deputaţilor, că Berlinul ar fi sfătuit Statele Unite să nu atace Iranul. De asemenea, Germania continuă să aibă „multe întrebări” cu privire la strategia din spatele războiului declanșat de SUA şi Israel pe 28 februarie.