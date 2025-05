Fum alb la Vatican. A fost ales noul papă (VIDEO)

Fum alb la Vatican, semn că procesul de votare s-a încheiat și cardinalii au ales un succesor al Papei Francisc. Cei 133 de cardinali au anunţat, astfel, omenirea că au ajuns la un acord prin intermediul fumului alb care a ieşit pe coş la ora locală 18:07 (19:07 ora României), potrivit .

Cu toate că a ieşit fum negru din coşul Capelei Sixtine și în a doua zi de conclav, iată că joi seara Conclavul episcopilor de la Vatican a ales noul papă. A ieșit fum alb pe hornul de la Capela Sixtină, iar viitorul Suveran Pontif se va afișa în curând.

La scurt timp după ce a ieșit fumul alb, au început să bată clopotele Bazilicii Sfântul Petru. Fumul alb a fost întâmpinat cu ovaţii şi aplauze de miile de credincioşi reuniţi în Piaţa Sfântul Petru, potrivit Agerpres.

„Trăiască Papa!”, au strigat credincioşii, în timp ce mulţi dintre ei fotografiau coşul de pe Capela Sixtină cu telefoanele lor mobile.

Ritul „Habemus Papam” se va desfăşura în balconul central al Bazilicii Sfântul Petru de la Vatican.

Imediat după ce se alege papa, decanul Colegiului Cardinalilor îl va întreaba: „Accepți alegerea ta canonică ca suveran pontif?”

Dacă acesta răspunde afirmativ, noul papă trebuie să își aleagă numele pontifical, după care cardinalii îi vor jura ascultare.

Următorul pas este să fie condus în așa-numita „Cameră a Lacrimilor”, care se află în apropiere, unde își va schimba ținuta de cardinal, roșie, cu o reverendă papală albă.

De obicei, sunt pregătite dinainte reverende în mai multe mărimi: mică, medie și mare, potrivit .

Știre în curs de actualizare

‼️⚪️ WHITE SMOKE ⚪️‼️

White smoke rises from the Sistine Chapel’s chimney. The Catholic Church has its 267th Pope. The bells of St. Peter’s ring out to announce the election of Peter’s successor.

