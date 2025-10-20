Cine a comandat jaful de la Luvru. Rusia și China ar putea fi implicate

B1 Inregistrari!
Adrian A
20 oct. 2025, 14:44
Jaful de la Luvru capătă noi proporții. Anchetatorii, cu ochii spre Rusia sau China.

Noi detalii apar în cazul jafului de la Muzeul Luvru din Paris. Anchetatorii urmăresc mai multe piste însă principalul traseu ar fi cel al unui furt comandat. Potrivit jurnaliștilor din Franța, ancheta ar merge pe urma unui cetățean străin care ar fi comandat jaful. Și ar fi vorba despre un colecționar din Rusia sau din China. Procurorii merg pe aceste piste, datorită faptului că există un istoric al jafurilor comandate de colecționari extrem de bogați din aceste două zone ale lumii.

Zeci de procurori pe urmele hoților

Aproximativ 60 de anchetatori lucrează la acest caz. Căutarea celor patru suspecți este în curs, iar anchetatorii studiază imaginile de pe camerele de supraveghere de pe ruta de fugă. Potrivit jurnaliștilor francezi, Muzeul Luvru era extrem de prost păzit. Sistemele de securitate funcționau prost, iar angajații muzeului chiar au organizat și proteste în trecut pentru a se plânge de paza slabă. De altfel, muzeele din Franța sunt destul de des călcate de hoți tocmai din cauza securității slabe.

Ce s-a furat în timpul jafului de la Luvru

Potrivit Ministerului Culturii, au fost furate opt obiecte. O tiară și o broșă aparținând împărătesei Eugénie, soția lui Napoleon al III-lea, un colier cu smaralde și o pereche de cercei cu smaralde aparținând împărătesei Marie Louise. De asemenea, au dispărut, o tiară, un colier și un cercel din setul de safire care a aparținut reginei Marie-Amelie și reginei Hortense, dar și o broșă cunoscută sub numele de „broșa relicvar”. Împreună, aceste piese sunt împodobite cu mii de diamante și alte pietre prețioase. Alte două obiecte, printre care coroana împărătesei Eugénie, au fost găsite în apropierea locului faptei, aparent fiind scăpate de hoți în timpul fugii.

