Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului de la Luvru

Doi suspecţi au fost arestaţi în cazul jafului de la Luvru

Selen Osmanoglu
26 oct. 2025, 12:47
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Prejudiciul produs
  3. 100 de anchetatori au lucrat la caz

Doi bărbați au fost arestați în legătură cu furtul a nouă bijuterii de mare valoare din Muzeul Luvru din Paris, de săptămâna trecută. Iată despre ce este vorba!

Ce s-a întâmplat

Doi suspecți au fost arestați sâmbătă seara și plasați în custodia poliției în cadrul anchetelor deschise pentru „furt într-o bandă organizată” și „asociere criminală în vederea săvârșirii unei infracțiuni”, condusă de brigada Paris pentru reprimarea banditismului (BRB) și Oficiul Central pentru Combaterea Traficului de Bunuri Culturale (OCBC), conform Le Parisien.

Biroul procurorului din Paris a declarat că unul dintre bărbați a fost reținut în timp ce se pregătea să ia un zbor de pe aeroportul Charles de Gaulle.

Arestările au fost făcute sâmbătă seara. Poliția specializată îi poate interoga pe suspecți până la 96 de ore.

Prejudiciul produs

Jaful a avut loc săptămâna trecută. Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat că prejudiciul produs ajunge la 88 de milioane de euro. Estimarea a fost făcută de curatoarea muzeului, după spectaculosul furt de bijuterii, comis duminică. Este avută în vedere doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, informează AFP.

„Prejudiciul a fost estimat de curatoarea de la Luvru la 88 de milioane de euro”, a declarat procuroarea franceză.

100 de anchetatori au lucrat la caz

Laure Beccuau a spus că au fost mobilizați ca să lucreze la acest furt în jur de o sută de anchetatori.

De asemenea, jaful de la Luvru a fost anchetat de magistrații Jurisdicţiei Specializate Interregionale (Jirs) din cadrul Parchetului din Paris.

Întreaga situație a pus sub semnul întrebării securitatea celui mai vizitat muzeu din lume. Oficialii muzeului recunosc că au un sistem de securitate învechit, iar acest lucru a lăsat instituția vulnerabilă.

În zona în care hoții au acționat, acolo ar fi existat o singură cameră de supraveghere, care și aceasta ar fi fost îndreptată în direcția greșită.

