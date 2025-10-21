B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate

Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate

Adrian Teampău
21 oct. 2025, 22:22
Jaful de la Muzeul Luvru. Procurorii francezi au stabilit valoarea bijuteriilor furate
Jaful de la Luvru Sursa foto: Hepta / Bestimage / Charles Cohen Boyer/Bestimage
Cuprins
  1. Prejudiciul înregistrat în jaful de la Muzeul Luvru
  2. Ce spune procurorul despre infractori
  3. Aproape 100 de anchetatori se ocupă de jaful de la Luvru

Jaful de la Muzeul Luvru s-a soldat cu un prejudiciu estimat la mai multe zeci de milioane de euro, conform procurorilor francezi. Estimarea are în vedere doar valoarea economică a bijuteriilor furate.

Prejudiciul înregistrat în jaful de la Muzeul Luvru

Procurorul general din Paris, Laure Beccuau, a declarat că prejudiciul produs după jaful de la Muzeul Luvru ajunge la 88 de milioane de euro. Estimarea a fost făcută de curatoarea muzeului, după spectaculosul furt de bijuterii, comis duminică. Este avută în vedere doar la valoarea economică a obiectelor sustrase, după cum informează AFP.

„Prejudiciul a fost estimat de curatoarea de la Luvru la 88 de milioane de euro”, a declarat procuroarea franceză.

Potrivit spuselor sale, suma „nu are nimic în comun sau comparabil cu prejudiciul istoric”. Laure Beccuau a precizat că hoții nu vor reuși să obțină această sumă „dacă vor avea ideea foarte proastă de a topi acele bijuterii”.

„Probabil putem spera că ei se vor gândi la asta şi că nu vor distruge aceste bijuterii fără motiv”, a mai spus procuroarea.

Ce spune procurorul despre infractori

Magistratul francez a declarat că aşteaptă să afle dacă, „potrivit jargonului poliţienesc”, amprentele descoperite se vor potrivi cu cele ale unor infractori cunoscuți. Ea a dezvăluit că acestea sunt în curs de a fi analizate. Laure Beccuau a confirmat că în jaful de la Luvru au fost implicate patru persoane. Ea nu a exclus posibilitatea ca în spatele celor patru să se fi aflat o întreagă echipă care i-a ajutat.

Întrebată despre existenţa unor eventuale complicităţi interne în muzeu, doamna Beccuau a spus că nu poate să răspundă. Ea a precizat că ancheta este abia la început.

Magistratul a mai arătat că platforma de lucru aeriană utilizată de infractori a fost închiriată sub pretextul unei mutări.

„Când unul dintre angajaţii companiei a ajuns la locul mutării, a fost confruntat de doi bărbaţi care l-au ameninţat, dar care nu au folosit nicio violenţă împotriva sa”, a adăugat Laure Beccuau.

Aproape 100 de anchetatori se ocupă de jaful de la Luvru

Laure Beccuau a spus că au fost mobilizați ca să lucreze la acest furt în jur de o sută de anchetatori. În plus, jaful de la Luvru este anchetat de magistrații Jurisdicţiei Specializate Interregionale (Jirs) din cadrul Parchetului din Paris.

Situat în centrul Parisului, Muzeul Luvru a fost jefuit duminică de persoane necunoscut. Autorităţile franceze îi caută pe cei patru infractori care au furat opt „bijuterii din Coroana Franţei”.

Jaful de la Luvru a ridicat semne de întrebare cu privire la securitatea celui mai faimos muzeu din lume. Imaginile furtului au fost difuzate în toată lumea.

Tags:
Citește și...
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Externe
Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Externe
Prințul William ar plănui să le retragă titlurile regale lui Harry și lui Meghan. „Respectă modul în care tatăl său l-a tratat pe Andrew”
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Externe
Casa Albă susține că Trump și Putin nu se vor întâlni „în viitorul apropiat”. Ce anunț a făcut Kremlinul
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Externe
Alegeri în Țările de Jos. Extrema dreaptă domină în preferințele electoratului
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
Externe
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisul de conducere. Decizia va fi implementată în România
O pacientă cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier (VIDEO)
Externe
O pacientă cu boala Parkinson a cântat la clarinet în timpul unei operații pe creier (VIDEO)
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Externe
O femeie de 101 ani și-a propus să trăiască 103 ani pentru a-și „învinge” soțul. Care sunt sfaturile ei pentru o viață longevivă
Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
Externe
Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
Externe
Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
Externe
De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
Ultima oră
23:39 - Doru Octavian Dumitru a fost internat din cauza problemelor medicale. Comediantul și-a anulat spectacolele
23:35 - Paula Seling face dezvăluiri după mai bine de un deceniu de când a fost dată afară din juriul „X Factor”: „Nu mi-e frică să zic”
23:25 - Pământul va avea o a doua lună până în 2083. Cât de mare este miniluna 2025 PN7
23:09 - Cetățean rus, condamnat la închisoare după ce a stat ilegal, timp de trei ani, pe Muntele Athos. „Nu am găsit bilet de avion”
23:06 - Decizie de ultimă oră la CFR Cluj. Andrea Mandorlini a fost demis. Dan Petrescu ar putea reveni în Gruia
23:00 - Cum arată mașina ideală pentru oraș, în 2025? Analiza modelelor economice
22:45 - Fotbal, Liga Campionilor. FC Barcelona a făcut spectacol cu Olympiakos Pireu (6-1)
22:30 - Nicoleta Luciu: „Sunt femei înțolite în mii de euro, dar care nu știu să meargă”. Ce își propune vedeta să-i învețe pe cursanții academiei sale
22:26 - Siguranța online a copiilor. Ce pot face părinții pentru a-i proteja
21:54 - Etanolul ar putea fi declarat substanță periculoasă în Uniunea Europeană. Cum ar putea fi afectate produsele de igienă