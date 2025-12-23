B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Garry Kasparov, urmărit de autoritățile ruse. Mandat de arestare pe numele disidentului rus

Garry Kasparov, urmărit de autoritățile ruse. Mandat de arestare pe numele disidentului rus

Adrian Teampău
23 dec. 2025, 12:41
Garry Kasparov, urmărit de autoritățile ruse. Mandat de arestare pe numele disidentului rus
Foto: Hepta.ro / DPA Images / Lino Mirgeler
Cuprins
  1. Garry Kasparov vizat de un mandat de arestare
  2. Fostul campion de șah anchetat de FSB

Garry Kasparov, cunoscutul disident rus, anti-Putin, este vizat de un mandat de arestare emis de o instanță din Rusia. El a fost inculpat pentru criticile aduse regimului de la Moscova.

Garry Kasparov vizat de un mandat de arestare

O instanţă din Rusia au dispus arestarea în lipsă a fostului campion la șah și disident. Garry Kasparov este acuzat de justificarea terorismului în contextul criticilor pe care le-a formulat la adresa regimului Putin, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina, conform EFE.

Instanţa a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenţiei sale în Rusia sau extrădarea sa către teritoriul rus”, a declarat judecătorul, citat de agenţia rusă de ştiri TASS.

Fostul campion mondial a fost acuzat de „justificarea publică a terorismului pe reţelele de telecomunicaţii, inclusiv pe internet”. Aceasta este o infracţiune care i-ar putea aduce lui Kasparov o pedeapsă cu închisoarea între cinci şi şapte ani.

Kasparov a fost inclus pe lista agenţilor străini ai Rusiei încă din luna mai 2022. El locuieşte în afara Rusiei de mai bine de un deceniu.

Fostul campion de șah anchetat de FSB

În octombrie, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a deschis un dosar penal pe numele lui Garry Kasparov. Cunoscutul disident este acuzat de „organizarea unei comunităţi teroriste” şi  de „tentativă de a prelua puterea”. Alături de el, investigația îi mai vizează pe magnatul Mihail Hodorkovski şi alte figuri proeminente ale opoziţiei ruse aflate în exil.

Este vorba despre membrii fondatori ai Comitetului Anti-Război din Rusia (ARR). ARR a fost fondat la 27 februarie 2022, la trei zile după ce Rusia şi-a lansat campania militară în Ucraina. Obiectivul declarat al organizației este de a combate „dictatura agresivă” a lui Vladimir Putin. Acesta conduce regimul de la Moscova de 25 de ani.

Potrivit FSB, Hodorkovski şi ceilalţi fondatori ai ARR „finanţează grupuri militarizate ucrainene desemnate drept organizaţii teroriste în Rusia”. Membrii Organizației mai sunt acuzați că recrutează persoane pentru aceste grupuri, folosindu-le ulterior în planuri de preluare a puterii în Rusia prin forţă.

Tags:
Citește și...
Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
Externe
Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
Externe
Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
Maduro, despre Trump: „S-ar descurca mai bine dacă s-ar ocupa de problemele SUA”
Externe
Maduro, despre Trump: „S-ar descurca mai bine dacă s-ar ocupa de problemele SUA”
Ucraina a fost atacată masiv cu drone și rachete rusești. Victime și pagube în mai multe regiuni
Externe
Ucraina a fost atacată masiv cu drone și rachete rusești. Victime și pagube în mai multe regiuni
Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci
Externe
Moartea unui celebru dezvoltator de jocuri video. Vince Zampella s-a zdrobit cu un bolid Ferrari de stânci
28 de persoane, inclusiv femei și copii, răpite de bărbați înarmați. Iată ce s-a întâmplat
Externe
28 de persoane, inclusiv femei și copii, răpite de bărbați înarmați. Iată ce s-a întâmplat
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Externe
Eșec pentru racheta japoneză H3. Un motor s-a oprit prematur, iar satelitul nu a ajuns pe orbită
Japonia face un pas decisiv pentru repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume
Externe
Japonia face un pas decisiv pentru repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume
Cum au devenit cazacii ruși „armata de rezervă” a Kremlinului? Iată despre ce este vorba
Externe
Cum au devenit cazacii ruși „armata de rezervă” a Kremlinului? Iată despre ce este vorba
Atentat la Moscova. General de stat major ucis în explozia unei mașini capcană
Externe
Atentat la Moscova. General de stat major ucis în explozia unei mașini capcană
Ultima oră
15:06 - Revoltător! Senatul și-a majorat bugetul pe motiv de inflație. Indexarea pensiilor este blocată pentru al doilea an consecutiv
14:59 - Secretul Iuliei Vântur, la 45 de ani: „Totul cu măsură”
14:31 - Suspendarea lui Nicușor Dan s-a „fâsâit”. Suveraniștii nu au strâns semnăturile necesare. Poate la anul… (VIDEO)
14:22 - Doi bărbați au incendiat mai multe vehicule, din răzbunare. Prejudiciu de zeci de mii de euro
14:16 - Accident grav în Germania. Un bărbat a intrat cu mașina într-o stație de autobuz. Ce spun autoritățile despre un posibil atac terorist
13:58 - Deputații au rezolvat problema pensiilor private, în bătaie de joc. Lovitură dură pentru bolnavii de cancer (VIDEO)
13:53 - Reguli mai stricte la înregistrarea numerelor de telefon mobil. Coreea de Sud ia măsuri pentru combaterea escrocheriilor telefonice
13:45 - Un bărbat a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Promitea posturi la MAI în schimbul a mii de euro
13:38 - Premieră pe Autostrada A7. Accident rutier la câteva ore după inaugurarea tronsonului Focșani-Adjud
13:25 - S-a deschis un nou tronson din Autostrada Moldovei. Imagini spectaculoase! (VIDEO)