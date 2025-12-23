Garry Kasparov, cunoscutul , anti-Putin, este vizat de un mandat de arestare emis de o instanță din Rusia. El a fost inculpat pentru criticile aduse regimului de la Moscova.

Garry Kasparov vizat de un mandat de arestare

O din Rusia au dispus arestarea în lipsă a fostului campion la șah și disident. Garry Kasparov este acuzat de justificarea terorismului în contextul criticilor pe care le-a formulat la adresa regimului Putin, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina, conform .

„Instanţa a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenţiei sale în Rusia sau extrădarea sa către teritoriul rus”, a declarat judecătorul, citat de agenţia rusă de ştiri TASS.

Fostul campion mondial a fost acuzat de „justificarea publică a terorismului pe reţelele de telecomunicaţii, inclusiv pe internet”. Aceasta este o infracţiune care i-ar putea aduce lui Kasparov o pedeapsă cu închisoarea între cinci şi şapte ani.

Kasparov a fost inclus pe lista agenţilor străini ai Rusiei încă din luna mai 2022. El locuieşte în afara Rusiei de mai bine de un deceniu.

Fostul campion de șah anchetat de FSB

În octombrie, a deschis un dosar penal pe numele lui Garry Kasparov. Cunoscutul disident este acuzat de „organizarea unei comunităţi teroriste” şi de „tentativă de a prelua puterea”. Alături de el, investigația îi mai vizează pe magnatul Mihail Hodorkovski şi alte figuri proeminente ale opoziţiei ruse aflate în exil.

Este vorba despre membrii fondatori ai Comitetului Anti-Război din Rusia (ARR). ARR a fost fondat la 27 februarie 2022, la trei zile după ce Rusia şi-a lansat campania militară în Ucraina. Obiectivul declarat al organizației este de a combate „dictatura agresivă” a lui Vladimir Putin. Acesta conduce regimul de la Moscova de 25 de ani.

Potrivit FSB, Hodorkovski şi ceilalţi fondatori ai ARR „finanţează desemnate drept organizaţii teroriste în Rusia”. Membrii Organizației mai sunt acuzați că recrutează persoane pentru aceste grupuri, folosindu-le ulterior în planuri de preluare a puterii în Rusia prin forţă.