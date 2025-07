Prodan și Botezatu au fost văzuți la Londra. Ce au făcut acolo împreună

Anamaria și Cătălin au fost împreună, zilele trecute, la unde și-au luat și cameramanii după ei, conform .

Ce au făcut acolo

Impresara și designerul au fost invitații speciali ai unui afacerist român de succes care și-a inaugurat un business de mașini la Londra. Cei doi români au fost chemați să taie panglica la inaugurare.

„Ne-am plimbat, am făcut stooping, ne-am răsfățat toți! Am fost la un prieten drag, Bogdan, care și-a deschis o afacere cu mașini și detailing de mașini la Londra. Mi-am luat sora și nepoata și am colindat alături de Cătălin Botezatu prin Londra. Iubesc orașul și mă întorc cu drag mereu aici. Eu și Cătălin ne-am făcut cumva un obicei să ne plimbăm prin lume, să admirăm orașele pline de istorie, să ne relaxăm, să trăim frumos. Îl așteptăm pe Ronald care este cu Floyd la un eveniment să ajungă la noi”, a declarat Anamaria Prodan.

Un nou proiect

Anamaria Prodan și Cătălin Botezatu pregătesc în secret un protect de televiziune, un reality-show în care vor prezenta publicului viețile de lux pe care le trăiesc și locurile exclusiviste pe care le vizitează în lumea întreagă.

„De acum încolo, alături de ei vor fi non-stop două camere luat vederi care îi vor filma pas cu pas, în fiecare moment, în vizitele pe care le vor face împreună. Tocmai se pregătește cel mai tare reality-show al momentului în televiziune cu cei doi, care cutreieră lumea în lung și în lat”, au dezvăluit surse din preajma celor două vedete.