General american: China vrea să atace SUA în “stilul Pearl Harbor”. Cum ar urma să se desfășoare atacul devastator

Generalul american de brigadă Doug Wickert a avertizat că Republica Populară Chineză (RPC) se pregătește să efectueze un atac în stilul Pearl Harbor asupra Statelor Unite, ca parte a efortului mai amplu al Chinei de a cuceri Taiwanul.

Cum ar urma să se desfășoare atacul

Potrivit generalului american, China plănuiește, fără îndoială, un “Pearl Harbor” spațial. Atacurile masive executate asupra arhitecturii critice a sateliților americani vor fi esențiale pentru ca orice invazie chineză a Taiwanului să aibă un minim de succes, scrie .

O serie de sateliți militari și din sectorul privat operează pe orbita joasă a Pământului (LEO). Aceste sisteme vor fi esențiale pentru a oferi americanilor conștientizarea situației din teren dacă armata chineză se mobilizează pentru a invada Taiwanul. Beijingul înțelege acest lucru și, fără îndoială, a concluzionat că orbirea acestor sateliți va fi un prim pas critic într-un atac militar.

China este bine echipată pentru un astfel de atac. A pregătit o nouă armă laser antisatelit (ASAT) la poligonul de testare Koral East din provincia Xinjiang. În 2023, Financial Times a relatat că laserul ASAT chinezesc funcționează prolific în timpul a ceea ce este cunoscut sub numele de faza „lunii solare” a orbitei Pământului – perioada zilei în care mulți sateliți de imagistică americani sunt cei mai activi în apropierea Chinei. Potrivit Financial Times, aceste lasere trase asupra sateliților americani de imagistică pot „prelua controlul asupra unui satelit, făcându-l ineficient în susținerea sistemelor de comunicații, arme sau informații, supraveghere și recunoaștere”.

Dezactivarea armelor nucleare și a comunicațiilor militare americane în spațiu

Pe cea mai înaltă orbită din jurul Pământului, orbita geostaționară (GEO), plutesc unele dintre cele mai sensibile și scumpe constelații de sateliți ai Americii. Printre aceste sisteme se numără sateliții de comandă, control și comunicații nucleare (NC3). Sistemul mobil obiectiv pentru utilizatori (MUOS) al Marinei Statelor Unite se află și el acolo sus, la fel ca și sistemul global de comunicații prin satelit în bandă largă (WGS) al Armatei SUA.

Sateliții NC3 sunt esențiali pentru triada nucleară a Americii. Scoaterea acestor sisteme de pe orbită nu va pune capăt amenințării armelor nucleare americane la adresa Chinei. Dar o va degrada grav. Și asta ar putea fi tot ce are nevoie China pentru a ajunge până în Taiwan fără a se teme de represalii americane.

Constelațiile MUOS ale Marinei reprezintă principala modalitate prin care Marina își coordonează mișcările pe vastele oceane ale globului. Fără acest sistem, navele Marinei nu ar putea coordona un contraatac împotriva unei posibile amenințări chineze pe mare.

Mai mult, având în vedere impresionantul și cuprinzătorul sistem anti-acces/refuzare a zonei (A2/AD) al Chinei, răspândit în Indo-Pacific, navele de război ale Marinei SUA vor fi complet blocate odată ce arhitectura lor satelitară va fi dezactivată de sistemele antisatelit chinezești. Pierderea constelației WGS ar afecta grav Armata SUA, care se bazează semnificativ pe această capacitate de comunicare și coordonare.

Ar trebui să fie evident că China se pregătește pentru un atac surpriză în stilul celui de la Pearl Harbor asupra Statelor Unite. Dar nu va avea loc în primul rând pe Pământ, unde a avut loc ultimul atac de la Pearl Harbor în urmă cu aproape un secol. Va avea loc în poziția strategică înaltă a spațiului cosmic. America trebuie să se pregătească în consecință, a mai precizat generalul Doug Wickert.